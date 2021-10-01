كورونا اليوم: تلقي لقاحي كورونا والأنفلونزا معا.. وهذه توصية "CDC"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

-تطوير علاج مضاد لكورونا على شكل حبوب

أعلنت إحدى شركات الأدوية الكبرى الأمريكية أنها ستسعى للحصول على ترخيص لأول علاج على شكل حبوب مضاد للفيروسات لعلاج فيروس كورونا، بعد أن ظهر عقارها المعروف باسم مولنوبيرافير، في تجربة إكلينيكية لتقليل خطر دخول المستشفى أو الوفاة إلى النصف عند إعطائه للأشخاص المعرضين لخطر كبير في وقت مبكر من التهاباتهم.

ووفقا لتقرير لوكالة "بلومبرج" يمكن أن يصبح العلاج هو الأول في موجة من منتجات الحبوب المضادة للفيروسات، والتي يقول الخبراء إنها يمكن أن تقدم أداة جديدة قوية في الجهود المبذولة ضد الوباء، حيث يمكن أن تصل إلى عدد أكبر من الأشخاص من علاجات الأجسام المضادة التي يتم استخدامها على نطاق واسع في الولايات المتحدة.

-حقيقة خطورة التطعيم بلقاحات كورونا والإنفلونزا معا

أظهرت نتائج دراسة بريطانية حديثة، أنه ليس هناك أي ضرر في تلقي لقاح الوقاية من فيروس كورونا "كوفيد – 19"، مع لقاح الأنفلونزا، وذلك في نفس التوقيت، مشيرة إلى أن ذلك لا يؤثر سلبا على الاستجابة المناعية التى ينتجها كلا منها.

كما أكدت الدراسة التى أعدتها جامعة بريستول الإنجليزية، أن الآثار الجانبية المبلغ عنها في حال تلقي اللقاحين معا، عادة ما كان تأثيرها ما بين خفيفا أو معتدلا، وذلك طبقا لما أظهرته الاختبارات التي أجريت بـ ثلاثة لقاحات مضادة للإنفلونزا مع أي جرعة من لقاحات فيروس كورونا "كوفيد – 19"، سواء كان من انتاج فايزر أو أسترازينيكا، وفق ما ذكره موقع "روسيا اليوم".

CDC: يمكن للحوامل والمرضعات تلقي لقاح كورونا

طالبت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، النساء الحوامل أو المرضعات على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأظهرت البيانات أن لقاحات فيروس كورونا لا تزيد من خطر الإجهاض أو التشوهات الخلقية للجنين، وليس لها أي آثار سلبية على الخصوبة.

وبحسب الـCDC، فإن 22 حالة وفاة مرتبطة بكورونا بين الحوامل في أغسطس، وهي أعلى نسبة في شهر واحد.

وقالت مديرة المراكز، روشيل والينسكي، في بيان إنه: "يمكن أن يكون الحمل وقتا خاصا ومرهقا، والحمل أثناء الجائحة يمثل مصدر قلق إضافي للعائلات. أنا أشجع بشدة النساء الحوامل، أو اللاتي يفكرن في الحمل على التحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بهن حول الفوائد الوقائية للقاح، للحفاظ على سلامة أطفالهن وأنفسهن"، بحسب موقع "روسيا اليوم".