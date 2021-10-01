منها التفاح.. أفضل 8 فواكه يمكن لمرضى السكري تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تقييد الرغبة الشديدة في تناول السكر لمرض السكري مهمة صعبة، ويعد تناول الفاكهة أحد أكثر الطرق إرضاءً للتعامل مع هذه الرغبة وأيضا لتلبية احتياجاتك الغذائية.

ولتناول الفاكهة العديد من الفوائد الصحية التي تتراوح من خفض مستويات السكر والالتهابات إلى مكافحة ارتفاع ضغط الدم، وذلك بفضل وفرة الفيتامينات ووجود المعادن فيها.

إليك أفضل 8 فواكه يمكن لمرضى السكري تناولها، ليست فقط صديقة لهم ولكنها محملة بالألياف ومحتوى الماء الذي يمكن أن يبطئ ارتفاع ومعدل امتصاص السكر، وفقا لموقع "indiatimes".

التفاح

ليس مجرد مغذٍ ومشبع، ولكن وفقًا لدراسة، يرتبط ارتباطًا وثيقًا بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 إذا تم تناوله باعتدال، تذكر دائمًا القول المأثور "تفاحة في اليوم تغنيك عن الطبيب"، والذي يظل صحيحا حتى الآن.

الأفوكادو

الأفوكادو مصدر كبير للدهون الصحية وأكثر من 20 نوعًا من الفيتامينات والمعادن، كما أنها غنية بالألياف وقد ارتبطت بتقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري.

البابايا

البابايا غنية بالمؤكسدات الطبيعية، مما يجعلها اختيارًا مثاليًا لمرضى السكري، يقلل من فرص تلف الخلايا في المستقبل.

تحتوي الفاكهة على مضادات الأكسدة الطبيعية مثل الفلافونويد التي تساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم.

التوت

تعد إضافة التوت من أفضل الطرق لإضافة التنوع إلى نظامك الغذائي الصديق لمرض السكري، يمكنك الاختيار من بين التوت الأسود أو العنب البري أو الفراولة لأن جميعها مليئة بالطاقة بمضادات الأكسدة والفيتامينات والألياف.

ستار فروت (فاكهة النجمة)

هذه الفاكهة الحلوة والحامضة غنية بالألياف الغذائية وفيتامين سي، كما أنها تؤثر بشكل إيجابي على العمليات المضادة للالتهابات ويمكن أن تساعد في إصلاح تلف الخلايا، كما أنها تحتوي على حد أدنى من سكريات الفاكهة أيضًا.

الشمام

يوصى باستخدام الفواكه المرطبة القوية مثل الشمام والبطيخ لمرضى السكري والأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمرض السكري.

تناول الطعام باعتدال للحصول على فوائد غذائية متعددة مثل الألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين ب وسي

الكمثرى

الكمثرى غنية بالمغذيات ومن المعروف أنها تحارب الالتهابات وتحسن الهضم، تشير الدراسات أيضًا إلى أن تناول الكمثرى مع اتباع نظام غذائي صحي يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

البرتقال

هذه الفاكهة الحمضية مليئة بالألياف التي تساعد على إبطاء امتصاص السكر في مجرى الدم، ويساعد مكون فيتامين سي في تحسين مستويات المناعة، كما أنها مصدر قوة لمضادات الأكسدة مثل فيتامين أ والكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والألياف.

أضف الفاكهة إلى سلطاتك، مذاقها أفضل وتقلل من ارتفاع السكر، أضف المكسرات مثل الجوز واللوز لتكملة وجبة الفاكهة الخفيفة.