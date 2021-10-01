قبل الولادة بيوم.. عليكِ بـ4 أشياء ولا تقتربي من هذه الأطعمة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يساعد الطعام في الأيام التي تسبق الولادة على إمداد السيدات بالطاقة اللازمة والشعور براحة أكبر أثناء «المخاض» وهي لحظات تتطلب القوة والقدرة على التحمل ويجب على النساء الاهتمام بالأطعمة والمشروبات في هذه الساعات.

ينصح موقع «هيلث لاين» السيدات سواء كانت الولادة في مستشفى أو مركز طبي خاص مناقشة نصائحهم بشأن الأطعمة والأشربة في اليوم الذي يسبق الولادة واستشارة الطبيب الذي يقدم الرعاية في حالة أن الحالة ستخضع لعملية ولادة قيصرية أو طبيعية فيجب طلب الإرشادات حول هذا الأمر باهتمام.

وشدد الموقع المتخصص في مجال الصحة والجمال على النساء الحوامل الانتباه لتناول الأطعمة التي تتناولها في كل وجبة في اليوم الذي يسبق الولادة، لأن هناك أطعمة تحتوي على مواد قد تحدث ضررًا على صحتها الشخصية وصحة الجنين حيث يمكن أنها تعرضه لمخاطر متعددة بسبب ما تحمله من مواد غير مناسبة لحالته وقت الولادة.

«هن» يستعرض في التقرير التالي بعض الأطعمة المسموح بها والممنوعة في جميع الوجبات قبل يوم الولادة وذلك وفقًا لأطباء متخصصين في مجال الحمل والتغذية بحسب موقع «Healthline».

الأطعمة المسموح تناولها قبل الولادة

الشوفان

من المعروف أن السيدات الحوامل يستنفذن طاقة كبيرة من أجسادهن في أثناء الولادة فيبنغي علهن أن تناول الشوفان لاحتوائه على نسبة عالية الكربوهيدرات المعقدة، التي تمد الجسم بالنشاط بجانب احتوائه على مواد تمد الجسم بالطاقة، والعديد من العناصر الغذائية الأخرى المفيدة للحامل مثل الألياف والبروتين والبوتاسيوم والماغنسيوم.

البطاطا الحلوة

تعد البطاطا الحلوة من أكثر الأكلات التي تحتوي على البوتاسيوم والذي بدوره على ضبط ضغط النساء الحوامل وتخليص أجسامهن من السوائل الزائدة عن طريق البول، فضلًا عن احتوائها على حمض الفوليك، الذي يحمي الأم من خطر الإجهاض والجنين من العيوب الخلقية.

الخضروات الورقية

قد تواجه السيدات الحوامل العديد من الصعوبات في التفرقة بين خروج الغازات وطلق الولادة الأمر الذي يستدعي أهمية تناولهن للخضروات الورقية المختلفة لاحتوائها على الألياف، التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء وتسهيل عمليتي الهضم والإخراج، ومن ثم الوقاية من الإمساك والانتفاخ.

الفاكهة الطازجة

تساهم بشكل كبير في عملية تسهيل الولادة، سواء كانت طبيعية أو قيصرية لأنها تحتوي على العديد من العناصر والمعادن من ضمنها السكريات التي تمدها بالطاقة كما تحتوي على البوتاسيوم وحمض الفوليك والألياف.

الأطعمة الممنوعة على الحوامل قبل الولادة

التونة

رغم احتواء التونة على البروتين وغيرها من العناصر الغذائية لكن يجب على النساء الحوامل عدم تناولها قبل الولادة لاحتواء خلاياها على معدن الزئبق، الذي قد يصيب الطفل بمرض التوحد ويعرض الأم لخطر التسمم.

الكافيين

لا شك أن الكافيين من المواد التي تمد الجسم بالطاقة والحيوية ولكن تناوله من قبل النساء الحوامل قبل الولادة قد يعرضها لخطر الإجهاض، خاصة إذا استهلكت الأطعمة والمشروبات الغنية به بكميات عالية بالإضافة إلى أنه يعيق الجسم من امتصاص الحديد، مما يؤدي إلى الإصابة بالأنيميا.

الوجبات السريعة

منذ بداية الحمل يجب على الحوامل تجنب تناول الوجبات السريعة لعدم احتوائها على عناصر غذائية، وتعد نسبة الدهون المشبعة التي تحملها تؤثر بشكل كبير على صحة الحوامل وتزيد من مستويات الكوليسترول الضار في الجسم، بالإضافة إلى الأملاح التي تتسبب في ارتفاع ضغط الدم، ومن ثم انخفاض التغذية الواصلة للجنين.