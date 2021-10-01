كل ما تريد معرفته عن الحملة الرئاسية لصحة المرأة: 10 ملايين سيدة تم الكشف عليها

القاهرة - سمر حسين - صحة

قبل قرابة العامين انطلقت الحملة الرئاسية لصحة المرأة، التي تعد من أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي والأمراض الزمنة، وتجوب الحملات محافظات مصر بأكملها، للكشف المبكر عن النساء وتقليص فرص الحالات الصعبة من المرض الخبيث.

وما زالت الحملة في طريقها للوصول إلى سيدات مصر أجمعهن، وفي صباح اليوم، تحدث الدكتور هشام الغزولي، أستاذ علاج الأورام وعضو اللجنة الرئاسية لصحة المرأة، كاشفًا عن الوصول إلى 10 ملايين سيدة تم الكشف عليها بداية من سن الـ35 عامًا.

وتابع «الغزولي» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت، مقدمة برنامج «اليوم» على قناة «دي إم سي»، أن هذا الرقم الذي تم الوصول إليه ليس ضخما، وهو رقم مقارب للأرقارم العالمية.

الهدف من الحملة الرئاسية لصحة المرأة

وتابع «الغزولي» أن الهدف من الحملة هو الكشف عن مرض أورام الثدي في البداية بهدف تقليص الحالات الصعبة، خاصة أن الحالات المبكرة نسبة الشفاء فيها كبيرة للغاية، متابعًا أنه تم علاج كل السيدات مجانًا وببروتوكولات عالمية تضاهي الموجودة في كل مكان، مستدركًا أن الكشف عن 17 مليون سيدة ضمن الحملة الرئاسية لصحة المرأة.

طرق التسجيل في مبادرة صحة المرأة

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية، نشرت فيديو توضيحيا، شرحت من خلاله طريقة التسجيل في مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، إذ يمكن زيارة أقرب وحدة صحية تابعة للمبادرة للكشف على سرطان الثدي والأمراض المزمنة، والمتابعة والعلاج مجانًا وبأحدث البروتوكولات العالمية.

1- على السيدة أن تذهب للوحدة الصحية بالرقم القومي الخاص بها.

2- وهناك يتم توجيه عدد من الأسئلة من مسؤولي الوحدة الصحية للسيدة سواء كانت طبية أو أسئلة عامة.

3- يتم تحديد نوعا الخدمة المستحقة للسيدة سواء كانت إرشادات ونصائح توعوية أو كشف طبي ومعالجة، وذلك بناء على إجابات السيدة التي قدمتها.

4- إذا كان عمر المرأة من 18 إلى 35 عامًا، ولا يوجد لديها عوامل خطورة فيتم التوعية، ولو كان هناك عوامل خطورة يتم الكشف والتوعية.

5- أما إذا كان عمر السيدة فوق الـ35 سنة، يتم التوعية والكشف الطبي.

6- تتولى طبيبة مسؤولي الكشف عن السيدة، وإذ كان أمر يستدعى أكبر من ذلك ومزيد من الكشوفات يتم تحويلها لمركز طبي متخصص.

7- يوجد أيضًا استشاري علاج أو جراحة أورام لفحص السيدة.

8- وفي حالة الحاجة إلى المزيد من الفحوصات، يتم إجراء أشعة، أو سحب عينة في حال الحاجة.

9- في حال ثبوت وجود ورم في «العينة»، يتم تحويل المرأة إلى مراكز الأورام لبدء العلاج.

10- يتم العلاج بأحدث البروتوكولات العالمية الموحدة.

11- يتم تحديد موعد للفحص مرة أخرى، ومتابعة دورية.

12- إذا كان عمر السيدة أقل من 35 سنة، يتم الفحص كل 3 سنوات، ولو أكثر من 35 سنة يتم الفحص كل عام.