تقوية المناعة في فصل الشتاء.. 3 خطوات تحميك من مخاطر الفيروسات

القاهرة - سمر حسين - صحة

تحتاج تقوية المناعة في فصل الشتاء لديك، لعدد من الإجراءات الوقائية من ضمنها الابتعاد التواجد بالقرب من الآخرين والاهتمام بالنظافة الشخصية ونظافة الأسطح في ظل انتشار الفيروسات والجراثيم.

ما أضرار ضعف المناعة في فصل الشتاء؟

بحسب موقع «benenden health» فإن الجهاز المناعي يكون عرضة للفيروسات والجراثيم والميكروبات بشكل أكبر في فصل الشتاء وقد يتسبب ذلك في الشعور باستمرار بالتوعك والأمراض والإصابة بالكثير من الأعراض كالزكام، وارتفاع درجة حرارة الجسم التي يمكن أن تكون سببًا في عدم الاستجابة المناعية المفرطة وهي السبب الجذري لبعض الأمراض ومن ضمنها فيروس كورونا.

نصائح لـ تقوية المناعة في فصل الشتاء

التنظيف الجيد

يمكن أن يؤدي ملامسة سطح أو جسم أو شخص ملوث بالبكتيريا ثم لمس فمك أو أنفك أو عينيك إلى الإصابة بعدوى لذا احرص على تنظيفها بشكل مستمر، واغسل يديك جيدًا قبل تناول الطعام وبعد استخدام المرحاض سواء في مكان عام أو في وسائل النقل العام، ووفقًا للموقع فإن نظافة اليدين أمر هام جدًا لتجنب انتقال العدوى ويجب غسلها جيدًا بالصابون وتجفيفها حتى لا تكون سبب في الإصابة بالبكتيريا.

تناول نظام غذائي متوازن وصحي

مع اقتراب فصل الشتاء قم بتخزين الكثير من الفاكهة والخضروات الطازجة فذلك يضمن حصول جسمك على جميع الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها لتجنب إجهاد جهاز المناعة لديك ومن ضمن هذه الفواكه احرص على تناول البرتقال والكيوي لاحتوائهما على نسب عالية من فيتامين سي.

النوم الجيد وتجنب التوتر

يساعد النوم الجيد ليلاً على تقوية المناعة في الشتاء والحفاظ على الجهاز المناعي في جميع فصول السنة حيث يمكن أن تؤدي «قلة النوم» إلى إجهاد جهاز المناعة في الجسم بنفس الطريقة التي يؤثر بها الإجهاد على أجسامنا، فالأشخاص لا يحرصون على النوم بشكل كاف أكثر عرضة للإصابة بالفيروسات بما في ذلك نزلات البرد وقروح الزكام.