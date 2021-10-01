أول ظهور لـ مفيدة شيحة عقب مغادرتها «الستات ميعرفوش يكدبوا»: بالمجوهرات (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

بدأت استعدادات ختام فاعليات مهرجان الموضة والأزياء «Brands & designers of egypt» داخل قصر البارون، لعرض أحدث صيحات الموضة والأزياء الموسم.

وتقدمت الإعلامية مفيدة شيحة الحضور، الذي يعد أول ظهور لها عقب مغادرتها برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» مؤخرا، عقب سنوات من تقديمه بصحبة الإعلامية سهير جودة، ومنى عبدالغني.

وتألقت مفيدة شيحة بإطلالة صيفية هادئة، مبتعدة عن السواريه، مرتدية كارديجان أبيض ممزوج بألوان الباستيل الزاهية.

كما اعتمدت الإعلامية الشهيرة على المكياج الصارخ، وأقراط من الألمسات.

مفيدة شيحة تودع الستات ميعرفوش يكدبوا

وكانت الإعلامية مفيدة شيحة، أعلنت مؤخرا عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مغادرتها لقناة cbc.

وكتبت مفيدة شيحة، قائلة: «بعد 10 سنين من النجاح، وداعا cbc، وداعا الستات ميعرفوش يكذبوا، وإلى لقاء»، لتلحق بها على الفور الإعلامية سهير جودة.

وحلت الإعلاميتان هبة الأباصيري وإيمان عز الدين، مكان الثنائي الذي غادر البرنامج، ليقدما مع الفنانة منى عبد الغني حلقات «الستات مايعرفوش يكدبوا»، إذ ظهر الثلاثي معا لأول مرة خلال

البرومو الذي نشرته الصفحة الرسمية للبرنامج، الذي سيواصل محتواها تحت إشراف رئيسة التحرير الجديدة عزيزة أبو بكر.

وبدأت استعدادات فاعليات مهرجان الموضة والأزياء «Brands & designers of egypt»، ومن المقرر أن تقام عروض الأزياء بحضور الفنانة نيللي كريم، جميلة عوض، أروى جودة، تارا عماد، علا رشدي وأحمد داود، ومايان السيد، بسمة بوسيل

الجدير بالذكر أن مصممين الأزياء المشاركين فى المهرجان هم دينا الزرقاني، نوران، نورهان السباعي، إنجي علوبة، مي نصار، هبة الزناتي، سارة عبد الرازق، رانيا عرض.