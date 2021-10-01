متى يمكن للرجال التفكير في حقن البوتوكس؟.. «هترجعك شباب»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

أصبحت حقن البوتوكس غيرها من الحقن الأخرى التي تحتوى على مادة توكسين البوتولينوم، هي أكثر شيوعًا الآن من أي وقت مضى بين النساء الرجال وتم إجراء أكثر من 7.4 مليون عملية منذ بدء استخدامها في التجميل بالولايات المتحدة.

وعلى الرغم من أن النساء ما زلن يشكلن غالبية مستخدمي هذا النوع من الحقن فإن حقن «البوتوكس» أصبحت أيضًا رائجة بين الرجال الذين يبحثون عن ملامح تبدو أصغر سنًا لتقليلها علامات الشيخوخة ويحصلون على أكثر من نصف مليون حقنة من توكسين البوتولينوم كل عام حسبما أكد موقع «هيلث لاين».

متى يمكنك التفكير في حقن البوتوكس؟

أكد موقع «هيلث لاين» أن هناك العديد من العلامات التي تظهر على الرجال في أعمار مختلفة تجعلهم يفكرون في استخدام هذا النوع من الحقن من ضمنها ظهور علامات تقدم السن والخطوط العميقة بين العينين وغيرها من العلامات التي تؤثر على ملامح الوجه وتظهرها متعبة أو غاضبة أو حزينة نتيجة لأعراض نفسية أو مرضية أو نتيجة طبيعية لتقدم العمر.

ما أهمية حقن البوتوكس للرجال؟

تعالج حقن البوتوكس ظهور تجاعيد الوجه والجبهتين التي تظهر في أماكن متفرقة لدى الرجال بشكل سريع وتساهم في تقليلها مع تقدم العمر بجانب تحسين تعبيرات الوجه وجعل العينين أكثر وضوحًا وملامح أكثر إشراقًا.

كيف يتم إجراء حقن البوتوكس للوجه؟

تعد عمليات حقن البوتوكس غير مؤلمة ويمكن أن تتم خلال يوم عادة، بعض الخضوع إلى التقييم الأول ويتطلب عمل بعض الفحوصات التي لا تستغرق ساعات فبمجرد أن تقرر أنت والجراح علاجا اختيار ما هو مناسب لحالتك سيقوم بإعدادك وتحضير الأدوية لإجراء العملية.

ماذا بعد الحقن بالبوتوكس؟

بعد عملية حقن البوتوكس يمكنك ممارسة الحياة بشكل طبيعي والعودة للعمل بعد إجرائها بساعات وفي بعض الحالات يستغرق الأمر أيام إذا ظهرت بعض الأعراض الجانبية، وعادة ما يصاب الوجه بالإحمرار والتورم الذي يحدث في وقت الحقن بسرعة والتي تستدعي تدخل الطبيب ويمكن أن تظهر خلال أسبوع أو أسبوعين.