طريقة عمل الشوكولاتة من الكاكاو.. في خطوات بسيطة داخل المنزل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد الشوكولاتة واحدة من الحلوى المصنعة التي تلقى إقبالا كبيرا بين العديد من الوصفات، سواء إن كانت عاملا رئيسيا بطبق الحلوى أو لمجرد التزيين، لذلك يبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل الشوكولاتة من الكاكاو بخطوات بسيطة داخل المنزل.

طريقة عمل الشوكولاتة من الكاكاو

ونستعرض خلال هذا التقرير طريقة عمل الشوكولاتة من الكاكاو، حسب الشيف شربيني، ببرنامجه «الشيف» المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

- مقادير عمل الشوكولاتة من الكاكاو

4 ملاعق كبيرة من الكاكاو

ملعقتان كبيرتان من السكر

ملعقتان كبيرتان من لبن البودرة توضع على كل كوب من الماء

2 كوب من الماء

ملعقة صغيرة من الفانيليا

علبة من القشدة

ملعقتان كبيرتان زبدة

ملعقتان كبيرتان من النشا

قالب شوكولاتة صغير

طريقة عمل شوكولاتة من الكاكاو

قومي بخلط كل من الكاكاو والسكر والحليب معا داخل وعاء كبير

ضعي كل من الماء، والفانيليا، والقشطة، والزبدة، والنشا وذوبيهم معا

أضيفي الشوكولاتة إلى جميع ماسبق ويتم مزج المكونات جيدا للحصول على خليط متجانس

قومي بوضع الخليط في وعاء على النار متوسطة الحرارة

قومي بالتقليب حتى تحصلين على المزيج المتجانس

اتركي الخليط ليبرد تماما

طريقة تحضير الشوكولاتة المقلية

- مقادير عمل الشوكولاتة المقلية

باف بيستري مربعات

6 شوكولاتة محشية بالسوداني أو أي نوع حسب الرغبة

سكر بودره

زيت

طريقة تحضير الشوكولاتة المقلية

ضعي الشوكولاتة داخل العجينة

ثم أغلقيها جيدا واقليها في زيت غزير

ثم قدميها ورشيها بالسكر البودرة

طريقة تحضير قوالب الشوكولاتة بالسوداني

مقادير قوالب الشوكولاتة بالسوداني

فول سوداني

كوب شوكولاتة سايحة

2 كوب بسكوت سادة

نصف كوب زبدة

ملعقة كبيرة ماء

ملعقة كبيرة زيت

طريقة تحضير قوالب الشوكولاتة بالسوداني

تكسر الشوكولاتة لقطع وتوضع على حمام مائي على النار لتسيح

تسيح الزبدة وتخلط مع البسكوت وتضاف على مراحل مع التقليب

يضاف الماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة

يوضع الخليط في ورق الكب كيك فى صينبة ويضغط عليه جيدا ليكون قاعدة

تخلط الشوكولاتة مع الزيت وتضاف على طبقات البسكوت ثم توضع في الثلاجة لتتماسك ثم تقدم

بودينج بالشوكولاتة

مقادير عمل بودينج الشوكولاتة

لتر لبن

4 ملعقة كبيرة نشا

2 ملعقة كبيرة كاكاو

ثلاثة أرباع كوب سكر

بسكوت سادة

شوكولاتة مبشورة

طريقة تحضير بودينج بالشوكولاتة

يخلط السكر والنشا واللبن والكاكاو

يوضع الخليط على النار ويقلب حتى الغليان ويغلظ القوام

توضع كمية من الشوكولاتة ويقلب الخليط

يصب البودينج على قطع البسكوت في كاسات التقديم

يزين الوجه بالشوكولاتة المبشورة ويقدم باردًا