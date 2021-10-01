اعرفي نسبة تركيز ابنك حسب عمره.. و7 نصائح للمذاكرة قبل الدراسة

القاهرة - سمر حسين - ماما

نشر مكتب «صحة سيدي بشر شرق الإسكندرية»، 7 توصيات لأولياء الأمور مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، الأسبوع المقبل، لرفع معدلات تركيز أبنائهم خلال العام الدراسي الجديد، بهدف رفع معدل دقائق تركيز كل طفل وكيفية تطويرها.

معدلات تركيز كل طفل

وأوضح مكتب صحة سيدي بشر، في بيان له، أن مدة تركيز الطفل في عمر من 6 إلى 12 سنة، قصيرة جدا، نظرا لإمكانيات المخ في هذا السن، حيث إن المدة التي يقدر الطفل أن يحافظ فيها على تركيزه تتساوى مع قدر عمره، أي أن الطفل صاحب الـ7 سنوات يستطيع التركيز لمدة 7 دقائق، من الممكن أن تزيد دقيقة أو دقيقتين فقط.

زيادة دقائق التركيز للأطفال مع بداية الدراسة

ويتطلب زيادة وقت التركيز لدى الأطفال وفقا لممكتب صحة سيدي بشر، ما يلي:

- اختيار المكان المناسب بعيدا عن التليفزيون أو التابلت أو مكان تجمع الأسرة، وذلك لعدم تشتيت انتباهه نظراً لأن تركيزه مع كلامهم لا مع المذاكرة أو الكتابة، ويفضل أن يتم جلوسه على كرسي ووجهه مواجه للحائط.

- اختيار التوقيت المناسب والابتعاد عن توقيتات التعب أو الجوع أو موعد الكرتون المفضل له أو وجود أقاربه في المنزل.

- الاتصال البصري: النظر للأم أثناء المذاكرة له لعدم السرحان.

- الأوامر البسيطة: عقب السؤال يتم الأمر بشكل مباشر: «يعني بدل ما تسأليه عن حاجة امنحيه الأمر مباشرة».

- التعلم الإيجابي ذلك من خلال تنظيم أوقات المذاكرة، وجدول بسيط لتثبيت مواعيد الواجبات.

- تجنب فترات الانقطاع الكبيرة عن الواجبات.

- السماح بالحركة والالتفات كل 7 أو 10 دقائق لمدة دقيقة واحدة، من أجل تجديد التركيز.