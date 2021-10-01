انقسام بين الفتيات بسبب «أكل الثلاجة».. على العريس ولا العروسة؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تنتهي بعض مشاريع الزواج قبل حفل الزفاف بأيام بسيطة، نتيجة الخلافات المتراكمة التي غالبا ما يفجرها سبب بسيط، منها مسؤولية «خزين الثلاجة» قبل ليلة الفرح، إذ شهد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، خلال الساعات الماضية، جدلا بشأن من يتحمل ملء الثلاجة بالمأكولات والخضروات والفواكه، وما يحتاجه العروسان في الأيام الأولى بعد الزفاف، إذ اختلفوا على ما إذا كانت واجبة على العريس أم العروس.

خزين ثلاجة العروسين بين 3 آراء مختلفة

انقسمت الفتيات في محاولة الوصول إلى إجابة قاطعة في هذا الشأن، إذ أكدت بعضهن أنها من التزامات العريس، وقابلتهن أخريات بالتشديد على أنها واجبة على أهل العروس، وبين الرأيين المختلفين، تبنى تيار نظرية أنها تحديد مسؤولية خزين ثلاجة العروسين، تخضع إلى العادات والتقاليد المتعارف عليها في كل بلد.

تعنت وعناد الأهل سبب الأزمة

تقول ولاء أيمن، إن خطبتها فسخت قبل الزفاف بأسبوع، وإنها اضطرت للفسخ بعد تعنت خطيبها، ورفضه إحضار أطعمة الثلاجة قبل الزواج: «الموضوع مكانش مستاهل، بس أمه كبرت الموضوع، والنتيجة أن الجوازة اتفركشت بعد سنة خطوبة».

وترى «ولاء»، أن العادات والتقاليد داخل أسرتها هي التي تحكم هذه المسائل: «كل البنات في عائلتي اتجوزوا، والزوج هو اللي كان بيجيب الأكل، والعروسة كانت بتجيب أكل الصباحية بس، لكن خطيبي كان عايز نوفر الأكل في أول 6 شهور جواز».

تكررت نفس المعاناة مع نورهان سيد، بعد إصرار أسرة خطيبها على توفير الطعام داخل الثلاجة: «صمموا على أننا لازم نوفر كل الأكل، وحسينا أن الموضوع مش مستاهل فوافقنا، رغم أننا مش مقتنعين».

أكل الصباحية على العروسة

رأي نوران طه، 26 عامًا، كان مختلفا: «الأكل يوم الصباحية بيكون على العروسة، ولو أسرة العروسة جابوا أكل زيادة، ده زيادة منهم، لكن مش إجبار»، حسب حديثها لـ«هُن».

وواجهت «نوران»، هذه المشكلة قبل زواجها، وسألت المقربين منها لمعرفة خزين الثلاجة على العريس أم العروس، حتى توفر أنواع مختلفة من الأطعمة داخل الثلاجة لمدة شهر.