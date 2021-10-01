يوتيوبر شهير يوضح حقيقة الأرباح: «الـ5 دقايق بـ31 ألف جنيه وقفلت قناة مراتي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ربما أصبح الأمر هو مهنة من لا يمتلك مهنة، أو رحلة سريعة لكسب الأموال دون مجهود سوى تقديم مشاهد تمثيلية، أو حتى تصوير الحياة الخاصة، وأدق تفاصيل الحياة الزوجية لجني المشاهدات وحصد الأموال، كي يصبحوا من مشاهير «السوشيال ميديا»، مع جني الأموال الطائلة.

فخلال السنوات القليلة الماضية، أصبح اليوتيوبر سمة العصر، بين اليوم والآخر، تظهر قناة على موقع الفيديوهات «يوتيوب» يمتلكها أحد اليوتيوبر لعرض أدق تفاصيله مقابل حصد الأموال.

سنوات من انتشار قنوات اليوتيوبر، قبل أن تقرر الدولة مؤخرًا فرض الضرائب عليهما، ليقرر أصحاب القنوات الخروج عن صمتهم، لينفوا تحصيلهم للأموال الطائلة، وعلى رأسهم الثنائي الشهير حمدي ووفاء، اللذين أكدا أنهما يتحصلان على مبالغ عادية جدًا.

يوتيوبر شهير يوضح حقيقة الأرباح

ورد اليوتيوبر الشهير، والإعلامي الشاب، حسين الجوهري، على حديث الثنائي، خلال لقائهما الإعلامي الأخير، واصفًا ما قالاه بالـ«كذب» خاصة أنه يعمل بنفس المجال، ومتعاون مع نفس شركة التسويق بحسب حديثها: «كل اللي اتقال غلط، ولا أساس له من الصحة واليوتيوبر بشكل عام يحققوا أرباح أكبر من اللي اتقال بكتير جدًا»

وأشار «الجوهري» لـ «هُن»، إلى أن الثنائي لم يعلنا للجمهور حقيقة الأرباح التي تتحقق والمكاسب من المحتوى على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب: «بيتحقق أرباح هائلة شهريا؛ وليس سنويا كما تم تداوله».

الخمس دقايق بـ 31 ألف جنيه

وعن حقيقة الأرباح أكد اليوتيوبر والإعلامي حسين الجوهري، أن وفقًا لحسابات اليوتيوب، فإن مقطع الفيديو الذي يصل لـ 5 دقائق يحقق ربح 2000 دولار، أي 31 ألف جنيه مصري، لكل 5 دقائق فقط.

قفلت قناة مراتي

وعن محتوى المقاطع المقدمة بين الأزواج على اليوتيوب، أكد حسين الجوهري، أنه قرر غلق قناته بمشاركة زوجته، بسبب المعايير الأخلاقية: «مش حابين نبقى زي غيرنا ونتحط في نفس الكفة، رغم إننا كنا بنقدم مقاطع لايف ستايل».