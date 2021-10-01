احرقي ورق اللورا في البيت.. فوائد استثنائية تحسن مزاج أسرتك

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يأتي ورق اللورا، كما هو معروف مصريا، وورق الغار، كما هو معروف في دول الخليج، من أشجار كبيرة معمرة، وله العديد من الفوائد الصحية، بالإضافة إلى نكهته المميزة، عند استخدامه كعشب وبهار مع الطعام والشوربة، إذ يجب وضعه في كثير من الأكلات، خاصة خلال سلق اللحوم أو الدجاج.

وبعيدا عن نكهته الجميلة، يتمع ورق اللورا بالعديد من الفوائد، سواء على المستوى الصحي، أو المزاجي، أو الغذائي، يستعرضها التقرير التالي، بحسب تصريحات الدكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية ونحت القوام.

فوائد حرق ورق اللورا

الدارج وضع ورق اللوا في الطعام، إنما حرقه في المنزل هو الجديد، خاصة أنه له فوائد صحية، بحسب حلمي: «وجد أن حرق ورق اللورا، يعمل على إطلاق بعض المواد مثل: بنين، سينول، اليميسين، وهذه المواد تعمل على الاسترخاء والهدوء والتخلص من الأرق، ومن شأن ذلك تحسين الحالة المزاجية، وطرد الطاقة السلبية من المنزل»، وفي تلك الحالة يكون لورق اللورا تأثيرا سحريا على كل من في المنزل.

فوائد ورق اللورا الصحية

يوضح استشاري التغذية العلاجية، أن ورق اللورا له فوائد عديدة، عند وضعه في الطعام: «ورق الغار ملئ بمضادات الالتهاب، والأكسدة، ويعمل على تنقية الجسم من السموم، ويهدئ السعال، ويساعد في الأزمات التنفسية والحساسية».

فوائد ورق اللورا في الطهي

يشير حلمي، إلى فوائد ورق اللورا في الطهي، قائلا: «يساعد أثناء الطهي على تحويل الدهون المعقدة، إلى أخرى بسيطة يسهل ع الجسم التعامل معها، وهضمها»، ناصحا بضرورة إضافة ورق اللورا إلى الطعام، وكذلك شربه مغليا بشكل يومي، بدون إضافة سكر، بالإضافة إلى حرق ورق اللورا على المبخرة، مرة أو مرتين أسبوعيا على الأقل، بهدف تحسين المزاج والجو العام في البيت.