الامارات | لقطات مرعبة لثعبان الأصلة وهو يخطط لابتلاع طفل رضيع وهو في حضن أمه.. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات مرعبة لثعبان الأصلة وهو يخطط لابتلاع طفل رضيع وهو في حضن أمه.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتشر موقع فيديو مرعب في فيتنام حول أم تقوم بهدهدة طفلها لمساعدته على النوم لتشاركه في البداية سريره الهزاز.

وأثناء قيام الأم بهدهدة طفلها لم تشعر أن تحتهما ثعبان أصلة ضخم يخطط للفتك برضيعها.

مقطع الفيديو المرعب يظهر الأصلة وقد زحفت حتى وصلت أسفل الرضيع مباشرة وتفقدت أسفل السرير الهزاز استعداداً للانقضاض على فريستها، وخلال استعدادات الأصلة كانت الأم قد غيرت وضعيتها ونزلت من السرير لتجلس أرضاً مع قرب موعد انقضاض الأصلة، إلا أنها سرعان ما انتبهت لوجود الأصلة فحملت رضيعها على الفور مبتعدة عن موقع خطر الأصلة، فيما قامت الأصلة بالزحف بعيداً بعد أن خسرت صيدها الثمين.

الأصلة، فصيلة من الأفاعي يضم ستة وعشرين نوعاً وثمانية أصناف معترف بها حاليا تنتشر في الهند، جنوب شرق آسيا، افريقيا وأستراليا. تعتمد هذه الأفاعي بشكل أساسي على الخنق لقتل فرائسها وهي غير سامة، وتمتاز أنواع منها بضخامة حجمها، فهي أكبر الأفاعي في العالم.

والأصلة ثعبان ضخم جدًا يعيش في جنوب شرقي آسيا وفي الهند وجزر الهند الشرقية وإفريقيا وأستراليا، وبعضها يعد من أضخم ثعابين العالم. وتوجد الأصلة الشبكية في جنوب شرقي آسيا، وجزر الهند الشرقية.

أما الأصلة الصخرية الإفريقية فقد يصل حجمها إلى 9 أمتار طولاً، ولا يضارعها في الطول سوى أفعى الأناكندة في أميركا الجنوبية. أما الأصلة الأرجوانية في أستراليا وجزر الهند الشرقية وكذلك الأصلة الهندية فيبلغ طولها ستة أمتار. أما أصلة الأطفال الأسترالية فطولها أقل من متر واحد.

وثعابين الأصلة عاصرة، تعصر فريستها حتى الموت، فهي تلف نفسها بإحكام حول الضحية، ولكنها لا تعصرها بشدة تؤدي لتحطيم عظام الضحية أو تغير من شكل الجسم، بل تكتفي بعصر الجسم لدرجة تكفي لوقف التنفس والدورة الدموية. وعادة ما تأكل الأصلة الضخمة الحيوانات الصغيرة مثل القطط الأليفة. ولكنها قد تقتل الحيوانات الكبيرة مثل الخنازير المتوحشة التي تزن ما يقرب من 45كجم. إن الأصلة تلتهم ضحيتها بالكامل، وقد تستغرق عملية الهضم عدة أيام.

يعيش ثعبان الأصلة في المناطق الوعرة والاستوائية ذات الأمطار الغزيرة والغابات وفي مناطق الأشجار ذات الأشواك الكثيفة. وجميع الأصلات تجيد السباحة والتسلق.

ومثل جميع أنواع الثعابين تنتج الأصلة من فقس البيض ويختلف عدد البيض كثيرًا، وقد تبلغ عند بعضها مائة بيضة. وتلتف الأنثى حول البيض حتى يفقس. والأصلة الهندية تحتضن البيض أو تحفظه دافئًا بالحرارة الناتجة عن جسمها. ورغم أن احتضان البيض أمر غير عادي في الثعابين إلا أنه يساعد على الفقس سريعًا.

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