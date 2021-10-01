الامارات | أطلقت النار على طفليها على أمل «الذهاب الى الجنة»

شكرا لقرائتكم خبر عن أطلقت النار على طفليها على أمل «الذهاب الى الجنة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في حادثة صادمة تسببت بموجة من الغضب،قامت امرأة في مدينة فينكس الأميركية، بإطلاق النارعلى طفليها مما أدى إلى مقتل ابنتها البالغة من العمر عامين، وإصابة ابنها البالغ من العمر 6 سنوات بجروح خطيرة، على أمل «الذهاب الى الجنة».

ونقلت شبكة (nbc news ) الإخبارية شرطة فينكس قولها إن إستر كاليخاس (24 عاما) اتصلت بزوجها وأفراد أسرتها الآخرين لتقول إنها أطلقت النار على الأطفال، فقام هؤلاء بدورهم بالاتصال بالشرطة التي حضرت متأخرة مع الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم قد نقل الطفلين إلى المستشفى، إلا أن الفتاة توفيت في وقت لاحق.

واعترفت كاليخاس بإطلاق النار على طفليها «لأنها أرادتهما أن يذهبا إلى الجنة»، وقالت للمحققين إنها خططت لقتل نفسها بعد ذلك، لكنها لم تتمكن من إعادة تحميل البندقية.

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