هذه الفاكهة تساعدك في تفتيت دهون البطن إذا تناولتها يوميا.. فما هي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

الدهون الحشوية، المعروفة أيضا باسم دهون البطن، أكثر الأمور أرقا عند التفكير في التخلص من الوزن الزائد كونها ذات مظهر سيئ، بالإضافة إلى أنها تزيد خطر الإصابة بمضاعفات مزمنة لأنها تكمن بالقرب من الأعضاء الحيوية.

وهناك نوع فاكهة عن المواظبة على تناولها يوميا تساعد على تفتيت هذه الدهون، وهي الأفوكادو.

الأفوكادو من الفواكه الممتازة لأنه مصدر للدهون الصحية للقلب، وغني بالألياف والفيتامينات والمعادن ومختلف العناصر الغذائية الأساسية الأخرى، وفق ما نقل موقع "timesofindia"

ويحتوي أيضا على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات وكمية كبيرة من البوتاسيوم والنحاس والنياسين والمغنيسيوم والمنغنيز والريبوفلافين ومضادات الأكسدة.

كذلك يحتوي على دهون أحادية غير مشبعة تسمى حمض الأوليك وترتبط بالعديد من الفوائد الصحية غير فقدان الوزن، وربطت الدراسات حمض الأوليك بانخفاض الالتهاب وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب.

وثبت أن النظام الغذائي المحتوي على الدهون الأحادية غير المشبعة يحسن التحكم في نسبة السكر في الدم، ويقلل من الكوليسترول السيئ. وإليك أسباب احتياجك لإضافة الأفوكادو إلى نظامك الغذائي لفقدان الوزن:

- الشعور بالشبع طوال اليوم:

لأن محتوى الدهون والألياف في هذه الفاكهة يبطئ من إفراز الطعام في المعدة، ما يجعلك تتناول سعرات حرارية أقل، ومن ثم إنقاص الوزن.

كأن أن الأفوكادو يحتوي على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان والتي ثبت أنها تقلل دهون البطن عن طريق سد الشهية.

وعلى الرغم من أنه غني بالدهون والسعرات الحرارية، إلا أن الدراسات تشير إلى أنه يساعدك في إنقاص الوزن والحفاظ عليه.