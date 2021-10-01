الامارات | «مفقود» في تركيا عثر على نفسه في الغابة بعد ساعات من البحث

شكرا لقرائتكم خبر عن «مفقود» في تركيا عثر على نفسه في الغابة بعد ساعات من البحث والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انضم رجل تركي لحملة هدفها البحث عنه وايجاده في إحدى الغابات التركية، قالت صحيفة «إندبيندينت» البريطانية، أن رجلا تركيا تم الإبلاغ عنه في عداد المفقودين، انضمم عن غير قصد إلى فريق البحث الذي أرسل للبحث عنه، إلى أن وجد نفسه وعرف انه المقصود في رحلة البحث هذه.

وبحسب الصحيفة، تم الإبلاغ عن فقدان بيهان موتلو، الذي يعيش في مقاطعة بورصة في شمال غرب تركيا، ونقلت «روسيا اليوم» عن عائلته قولها إنها تقدمت للسلطات بطلب للبحث عنه، بعد غيابه وعدم عودته إلى المنزل، ولم يرد على المكالمات الهاتفية.

وذكرت عدد من الصحف التركية، أن المسؤولين قالوا إن موتلو (50 عاما) تجول في الغابة ولم يتمكن أصدقاؤه من العثور عليه. وأرسل فريق بحث إلى المنطقة وانتهى به المطاف بمقابلته في الغابة، دون التعرف على اسمه، وطلب الانضمام إلى فرق البحث للمساعدة في ايجاد الشخص المطلوب.

وبحسب الصحف لم يكن لدى المسؤولين أي فكرة عن أن موتلو هو الرجل الذي كانوا يبحثون عنه، بعد أن انضم إلى فريق البحث لعدة ساعات، قبل أن «يجد نفسه».

وتقول التقارير إن موتلو أدرك أنه الشخص الذي كان يبحث عنه الفريق، بعد أن بدأوا في الصياح والمنادة باسمه.

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