احذر.. هذا ما يحدث لجسمك عن الشرب من نفس "الزجاجة البلاستيك" عدة مرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

المياه من المشروبات المهمة التي يحتاجها جسم الإنسان للحفاظ على صحته، ولكن يجب أن نضع في الاعتبار الزجاجات التي نشرب منها.

ويعد البلاستيك من المواد الضارة على حياتنا، وذلك يفضل احتوائه على المركبات التي تلحق الضرر بأجسامنا.

وتكشف الدكتورة داليا الجمل أخصائية التغذية العلاجية، لـ"الخليج 365" أضرار تناول الماء من نفس "الزجاجة البلاستيك" عدة مرات.

وتقول داليا الجمل، إن البلاستيك كان يحتوي على مادة PPA، ولكن تم منعها في معظم البلاد، وترجع خطورتها إلى إنها تدخل في الطعام والشراب، وذلك عن طريق حدوث تسريب من المواد البلاستيكية بالزجاجة إلى الطعام أو الماء.

وتتمثل خطورة هذه المادة على المدى الطويل، في التأثير على الخصوبة وسلوكيات الأطفال وفرط الحركة لدى الأطفال، واحتمالية الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والتأثير على الهرمونات والإصابة بالسرطانات.

وبالرغم من أن هذه المادة تم إزالتها من البلاستيك إلا أن بعض الدراسات الحديثة، تؤكد أنه يوجد مواد أخرى تتسرب إلى الطعام من الأدوات المصنوعة من البلاستيك وزجاجات الشرب، لذا من الأفضل الحد من استخدام البلاستيك لأنه يضر بصحتنا.

وحذرت أخصائية التغذية العلاجية، من خطورة استخدام الأمهات اللانش بوكس أو زجاجات الماء المصنوعة من البلاستيك، نظرا لأنه يتم تسريب مادة الميكروبلاستيك من البلاستيك، وهذه المادة لا ترى بالعين المجردة، وبالتالي تدخل إلى أجسامنا وإلى الدورة الدموية، ويسبب التعرض إلى كميات كبيرة من البلاستيك إلى الإصابة بتسمم البلاستيك.

ونصحت داليا الجمل، بضرورة تجنب استخدام زجاجة الماء أكثر من مرة، نظرا لأنها تصلح للاستخدام إلا مرة واحدة بس، حتى لا تكون عرضة للمواد الكيميائية الموجودة في البلاستيك وتكوين البكتيريا بمرور الوقت.

وأشارت إلى أن البدائل الصحية الأخرى، هو الزجاج والاستانلس، والأخير لا يوجد له أي أضرار على الصحة، ولا يسمح بتسريب أي مواد كيميائية إلى الطعام.

وحذرت في نهاية حديثها الأمهات بضرورة تجنب وضع الساندويتشات للأطفال في الأكياس البلاستيكية، ومن الأفضل وضعها في لانش بوكس مصنوع من الاستانلس.