5 إرشادات غذائية مهمة للمرأة الحامل لتجنب الإمساك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب : أحمد الدخاخني

الإمساك هو المعاناة من صعوبة التغوط، وهو مشكلة قد يصيب به الكثير نتيجة التقصير في التغذية طعاماً وشراباً.

وتعاني بعض السيدات الحوامل من مشكلة الإمساك خلال فترة الحمل، وذلك نتيجة للتغيرات الهرمونية والجسمانية التي تحدث في تلك الفترة، مثل ارتفاع المستوى في هرمون البروجسترون، ما يؤدي إلى بطء في عمل الجهاز الهضمي وبالتالي حدوث الإصابة بالإمساك.

وتقدم الدكتورة جيهان الدمرداش أخصائية التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، بعض الإرشادات الغذائية للتغلب على تلك المشكلة، كما يلي:

1- احرصي على تناول الخضروات مثل البطاطا والبروكلي والقرع.

2- تناول الفواكه الطازجة مثل التفاح والقراصيا والموز والجوافة والأفوكادو المحتوية على الالياف الغذائية التي تساعد على عدم الاصابة بالإمساك.

3- يفضل تناول ثمرة الفاكهة كاملة أفضل من عصائرها لاحتوائها على الألياف الكاملة.

4- تناول أطعمة طبيعية ملينة، مثل الخس والجرجير وعصير البرتقال لتجنب حدوث الإمساك.

5- احرصي علي تناول كمية كافية من السوائل يوميا مع الإكثار من شرب الماء (٢-٣ لتر يوميا علي الاقل).