ما فوائد الجوافة وعلاقتها بإنقاص الوزن الزائد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أحمد الدخاخني

تمتاز الجوافة بقيمتها الغذائية العالية، فهي تحتوي على نسبة عالية من فيتاميني "سي" و"أ"، والألياف الغذائية والبوتاسيوم و المغنيسيوم والنحاس، وجميعها تعتبر من العناصر المهمة لصحة الجسم.

وتستعرض الدكتورة جيهان الدمرداش أخصائية التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، الفوائد التي تحتويها فاكهة الجوافة على صحة الجسم، كما يلي :

‏‎1- تعمل على الحد من الإصابة بالسرطان خاصة سرطان البروستاتا الذي يصاب به الرجال، وسرطان الثدي عند النساء و ذلك لأنها غنية بمادة الليكوبين .

‏‎2- تكافح الإصابة بالإسهال .

3- تعمل على طرد السموم الموجودة في الجسم .

‏‎4- تعالج آثار البكتيريا الضارة الموجودة في الأمعاء.

‏‎5- تزيد من القدرة على التركيز.

6-‏ مفيدة لنزلات البرد و يرجع ذلك لاحتوائها على نسبة كبيرة من فيتامين سي.

‏‎7- التقليل من اضطراب وظائف الغدة الدرقية .

‏‎8- تساعد أحيانا في ضبط ضغط الدم وتحد من ارتفاعه.

‏‎9- تعالج مشكلات الجلد لأنها غنية بمضادات الأكسدة و الفيتامينات، حيث تحسن الجوافة بنية النسيج الجلدي الضروري لجمال وشباب البشرة، إلى جانب دعمها بفيتامينات A وB وC مع البوتاسيوم ومضادات الأكسدة المكافحة لعلامات الشيخوخة والتجاعيد .

10- غنية بفيتاميني B3 وB6 الضروريان لعملية تعزيز التدفق الدموي المساعد على زيادة القدرات المعرفية وزيادة التركيز .

‏‎فوائدها للتخلص من الوزن الزائد:

‏‎الجوافة تحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية، وتوفر للجسم ما يحتاج من فيتامينات ومعادن مهمة التي تمده بالطاقة اللازمة لكي يقوم بالأنشطة المعتادة.

أيضا هي غنية بالألياف الغذائية، حيث إن الثمرة التي يبلغ حجمها نحو 100 جرام تصل نسبة الألياف الغذائية بها إلى 7 جرامات، وبالتالي تساعد على الشعور بالشبع وفقدان الشهية، بجانب إلى أنها تلعب دور المطهر في الأمعاء، حيث تقوم بالتخلص الفوري من البكتيريا والفطريات والسموم وتنظم خروج الإفرازات.

وهي أيضا من الفواكه الغنية بالبوتاسيوم الذي يعمل على زيادة كتلة العضلات ويلعب دور هام في حرق الدهون، بالإضافة لهذا تحسن عملية الحرق ولا تحتوي على نسب عالية من الكوليسترول.

كما تحتوي على مستويات عالية من فيتامين C، والتي تفوق مستوياتها في البرتقال بنحو 4 مرات، ويعمل على زيادة حرق السعرات الحرارية وتذويب الدهون المتراكمة في منطقة الكرش والأرداف، وبالمقابل فإن نقص فيتامين سي في جسم الإنسان يقلل من عمليات التمثيل الغذائي بما يسبب زيادة في الوزن.