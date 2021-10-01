كورسيه البورسلين أحدث صيحات الموضة المجنونة.. سورايه وكاجول وللحوامل (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

موضة جديدة وغريبة من نوعها، ابتكرها مصمم الأزياء وخبير التجميل جويس سبيكمان، كانت في البداية حكرا على المشاهير ونجوم هوليوود، إلا أنها انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحازت إعجاب كثير من الفتيات.

موضة الكورسيه البورسلين

يستخدم الكورسيه للطبقات الراقية في أوروبا منذ القرون الوسطى، فقد كان موضة العصر آنذاك، فكانت النساء تحب تصغير أخصارهن بارتداء الكورسيه، وشده على الجسم، مع ارتداء التنورة أو تحت الفستان، لكن الكورسيه في القرن الـ21، بات يلبس بمفرده على تنورة غالبا، أو يكون الفستان مصنوع بالكامل من الكورسيه، أو يكون جزءا من تكوينه.

إقبال على كورسيه البورسلين رغم مشكلاته

شق جويس سبيكمان، اتجاها غريب تماما في الموضة، ولطالما كانت الموضة دون ضوابط محددة، بل هي فن يتقنه ويحبه كل فرد على حدة، فقد ابتكر مصمم الأزياء العالمي كورسيه مصنوع من البورسلين، يعطي نفس شكل الكورسيه العادي وهيئته، إلا أنه مصنوع من البورسلين ما يجعله قابلا للكسر، كما أنه ثقيل على الجسم، ويمكن أن يحدث علامات.

لكن معظم الإقبال على تصميمات سبيكمان الجديدة من المشاهير، إذ يصنع لهم الكورسيه حسب الطلب والديزاين، وينسقه المشاهير عادة مع تنورات وفساتين من ماركات عالمية، وهو ما يعطيه شهرة إضافية، ويسوق خبير التجميل لفكرته الجديدة والغريبة، عبر صفحاته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة إنستجرام.

وتتنوع أشكال وأنواع الكورسيه بين الألوان الفاتحة والمشبعة، ويزخرف بالذهبي، والسلاسل الطويلة التي تزين قطعة الملابس الأخرى، فيصبح الكورسيه أشبه بقطعة فنية فريدة من نوعها، تضيف إلى الملابس رونق وشخصية مختلفة كليا، ويصبح هو الأساس مع تفاصيل أخرى بسيطة للغاية، ليبرز جمال من ترتديه، وجماله.

كورسيه البورسلين للحوامل

صنع جويس، كورسيه أيضا للحوامل، مسجلا بذلك طفرة يمكن لها أن تنقل موضة ومحبي الكورسيه إلى ارتدائه في كل المناسبات والأوقات دون تفرقة، ويمكن أيضا ارتداء الكورسيه فوق الشميز والفستان ومع البوليرو.