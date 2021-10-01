طريقة عمل الفطائر اللذيذة في المنزل.. باللحم المفروم والبسطرمة والسوسيس

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مع صباح يوم الجمعة، ترغب الأمهات في عمل فطار مميز للأسرة، فهو يوم العطلة الذي غالبًا ما تتجمع فيه أفراد الأسرة، لتناول الفطور سويًا، وبإمكانك الخروج عن المألوف وتحضير وجبات سريعة وخفيفة تجعله فطارًا لذيذًا، منها الفطائر، التي يمكنك تحضيرها بخطوات سهلة وبأكثر من نكهة وإضافة مختلفة.

وفي التقرير التالي أكثر من وصفة مختلفة حضرها مقدمي برامج الطبخ على قناة «سي بي سي سفرة»، للفطائر بأنواع مختلفة، يمكن تحضيرها بخطوات بسيطة.

فطيرة الخضروات واللحم المفروم

عرض الشيف الشربيني طريقة عمل فطيرة الخضروات واللحم المفروم، خلال برنامجه «الشيف» المعروض على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل فطيرة الخضروات واللحم المفروم

عجينة ميلفيه.

مشروم.

لحم مفروم.

بروكلي.

بصل.

ثوم.

لبن.

بيض.

كريمة لباني.

مرقة.

ملح.

فلفل.

زيت ذرة.

زعتر.

كرات أبيض.

فلفل ألوان.

طريقة عمل فطيرة الخضروات واللحم المفروم

- شوحي البصل والكرات في الزيت، وضيفي اللحمة المفرومة وعصجيها.

- افرمي الفلفل الألوان مع المشروم المفروم على اللحمة.

- ضيفي البروكلي والزعتر.

- تبليهم بالملح والفلفل، واتركيها لتنضج قليلا.

- افردي العجينة وضعيها في قوالب الكب كيك.

- ضيفي عليها الحشوة والبيض واللبن، والكريمة على الوجه، وادخليها الفرن حتى تنضج، وقدميها ساخنة.

فطيرة البسطرمة

في وصفة أخرى لعمل الفطائر، يمكن إعداد فطيرة البسطرمة في المنزل بالطريقة التي عرضها الشيف الشربيني في برنامجه «الشيف».

مقادير عمل فطيرة بالبسطرمة

دقيق.

ماء.

ملح.

زيت.

الحشو

بسطرمة.

زيتون.

بصل.

فلفل ألوان.

جبنة رومي.

بيض.

طريقة تحضير فطيرة بالبسطرمة

- اعجني العجينة عن طريق خلط المكونات مع بعضها، حتى تصبح متماسكة وطرية.

- شكليها على هيئة أسطوانة، ثم استخدمي السكينة لتقطيعها قطع متساوية.

- كوري كل منها بيديك المبللة بالزيت، واتركيها في صينية مغطاة لترتاح قليلا.

- افردي العجينة باستخدام النشابة والزيت، حتى تصبح رقيقة وواسعة، ثم طبقيها على شكل مربع.

- ضعي الحشو، ثم انقليها لصينية مدهونة بالزيت، وادخليها فرن ساخن حتى تنضج تماما، ثم قدميها.

فطيرة سوسيس

إذا كنتِ من محبي السوسيس، يمكنك أيضًا إضافته على الفطائر، لتصبح فطورًا شهيًا، يحبه أطفالك، حضريها بوصفة الشيف الشربيني.

مقادير فطيرة سوسيس

عجينة ميلفيه.

سوسيس.

بصل.

ثوم.

فلفل ألوان.

طماطم.

بهارات.

بيض.

لبن.

كريمة لباني.

ملح.

فلفل.

زيت.

طريقة عمل فطيرة سوسيس

- ضعي بصل مكعبات مع ثوم مفروم في طاسة على النار بها زيت.

- ضيفي فلفل ألوان مكعبات، ثم الطماطم المكعبات.

- ضيفي السوسيس المقطع مع البهارات والملح والفلفل.

- اتركيها لتنضج، ثم افردي العجينة على سطح مرشوش بالدقيق.

- انقليها إلى الصينية الفرن، وضعي الحشو بداخلها.

- اخلطي البيض واللبن وكريمة لباني وضيفيهم.

- ادخليها فرن ساخن لتنضج، ثم قدميها.

فطيرة البطاطس

عرض الشيف عمر إسماعيل، طريقة عمل فطيرة البطاطس، التي يمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة، من خلال برنامجه «نأنأة» المعروض على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل فطيرة البطاطس

300 جرام بطاطس مبشورة.

2 بيض.

3 ملعقة كبيرة نشا.

ذرة.

150 جرام موتزاريلا.

ملح.

فلفل.

سيراتشا صوص.

بصل أخضر.

زيت.

طريقة عمل فطيرة البطاطس

- صفى البطاطس المبشورة بعد غسلها، ثم يضاف النشا على البطاطس وتقلب جيدا.

- في طاسة مدهونة بالزيت، تفرش البطاطس المبشورة، ثم تشرب بالبيض.

- تترك حتى نحصل على اللون الذهبي، ثم تقلب على الجهة الأخرى.

- تدهن البطاطس بعد التحمير بصوص السيراتشا.

- يضاف البصل الأخضر والموتزاريلا، ثم توضع طبقة أخرى من البطاطس المستوية فوق الجبنة، لتصبح مثل الفطيرة، وتقدم.