دراسة: الاكتئاب في الشباب يعرضك للخرف في الكبر

القاهرة - سمر حسين - صحة

أوضحت دراسة جديدة أن من يعانون من الاكتئاب في بداية مرحلة البلوغ، هم أكثر عرضة للإصابة بالخرف في وقت لاحق من حياتهم.

وأشارت الدراسة التي أجريت في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو على 15 ألف مشارك، أو أولئك الذين يعانون من أعراض الاكتئاب في العشرينات كانوا أكثر عرضة بنسبة 75% للإصابة بتدهور إدراكي كامل في الشيخوخة.

وأكد الدكتور ويلا برينوويتز، من قسم الطب النفسي والعلوم السلوكية بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، أنه كلما زادت اعراض الاكتئاب انخفض الإدراك سريعا وتسارعت معدلات التراجع.

وانقسم المشاركون في الدراسة إلى ثلاث مراحل عمرية، مرحلة الشباب والتي تتراوح بين 20 إلى 49، منتصف العمر الذين تتراوح أعمارهم بين 50-69 والأكبر سنا تتراوح أعمارهم بين 70-89، وجميعا خضعوا لفحوصات للكشف عن الاكتئاب.

وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن البالغين الأكبر سنًا يعانون من أعراض اكتئاب معتدلة أو عالية في بداية مرحلة البلوغ ووجدوا أنهم يعانون من انخفاض الإدراك على مدى 10 سنوات، بحسب ما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

واتضح من خلال نتائج الدراسة، أن الشباب المصابين بالاكتئاب كانوا أكثر عرضة بنسبة 73% للتعرض للتدهور المعرفي، كما ارتبط الاكتئاب في المراحل المبكرة بانخفاض الإدراك بعد 10 سنوات من بدء الأعراض.

وافترض القائمون على الدراسة أن المصابين بالاكتئاب لديهم عدد كبير من هرمونات التوتر، والتي يمكن أن تدمر القدرة على تكوين ذكريات جديدة.

كيف يمكن للاكتئاب أن يزيد خطر الإصابة بالخرف؟

فرط النشاط في نظام الاستجابة المركزية للضغط يزيد من إنتاج هرمونات الإجهاد السكرية، مما يؤدي إلى تلف الحصين وهو جزء مهم في الدماغ مهمته تنظيم وتخزين الذكريات الجديدة.

واختتم الباحثون دراستهم أن 20% من الأمريكيين يعانون من الاكتئاب، وهنا يجب على الأطباء التأكد من البحث عن التدهور المعرفي لدى مرضاهم.