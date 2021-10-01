الامارات | لجنة التحقيق الاسرائيلية: أسرى جلبوع استخدموا "الكوكاكولا" في تذويب الاسمنت

شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التحقيق الاسرائيلية: أسرى جلبوع استخدموا "الكوكاكولا" في تذويب الاسمنت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نقلت مواقع إخبارية عربية عن قناة "كان" التلفزيونية الإسرائيلية، إن وحدة "يهلوم" الهندسية في الجيش الاسرائيلي أنهت إعداد تقريرها حول أعمال التحقيق التي أجرتها في النفق الذي استخدمه الأسرى الفلسطينيون الستة في تحرير أنفسهم.

وأضاف أن التقرير يؤكد قيام الأسرى بحفر النفق أسفل منطقة الاستحمام في السجن.

ويشير التقرير، إلى أنه تحت منطقة الاستحمام يوجد باطون مسلح بسمك 20 سنتيمتر، ولكن يمكن اختراقه عبر استخدام أحماض كيماوية معينة على مدار فترة طويلة.

وجاء في التقرير أن هناك احتمالا لدى المحققين، بأن يكون الأسرى الستة قد استخدموا مشروب الكوكا كولا الغازي لاختراق هذا الباطون.



وقال مراسل القناة العبرية، إن النفق الذي يبلغ طوله حوالي ٣٥ متراً قام الأسرى بحفر ٢٩ متراً منه، بينما الأمتار الأخرى كانت في الفراغات الموجودة أسفل السجن.

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