الامارات | جريمة تهز تونس .. قتل زوجته وحماته دهسا بسيارته بسبب خلاف عائلي

شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة تهز تونس .. قتل زوجته وحماته دهسا بسيارته بسبب خلاف عائلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقدم مواطن تونسي من منطقة عين زيان من ولاية القصرين اليوم على دهس زوجته ووالدتها بسيارته، بسبب خلافات عائلية مما تسبب في وفاة زوجته وإصابة والدتها بكسور، وفق مصدر أمني تونسي.

وأكد المصدر أن “النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين أذنت بفتح بحث لدى وحدات الحرس الوطني وإدراج القاتل محل تفتيش بعد أن لاذ بالفرار”.

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