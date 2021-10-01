"CDC": يمكن للحوامل والمرضعات تلقي لقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

طالبت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، النساء الحوامل أو المرضعات على تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأظهرت البيانات أن لقاحات فيروس كورونا لا تزيد من خطر الإجهاض أو التشوهات الخلقية للجنين، وليس لها أي آثار سلبية على الخصوبة.

وبحسب الـCDC، فإن 22 حالة وفاة مرتبطة بكورونا بين الحوامل في أغسطس، وهي أعلى نسبة في شهر واحد.

وقالت مديرة المراكز، روشيل والينسكي، في بيان إنه: "يمكن أن يكون الحمل وقتا خاصا ومرهقا، والحمل أثناء الجائحة يمثل مصدر قلق إضافي للعائلات. أنا أشجع بشدة النساء الحوامل، أو اللاتي يفكرن في الحمل على التحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بهن حول الفوائد الوقائية للقاح، للحفاظ على سلامة أطفالهن وأنفسهن".

يذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قالت في تصريحات سابقة إنه وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، فإن الحوامل لن يحصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، متابعة: "بعد شهرين من الولادة، يُسمح للسيدات بالتسجيل للحصول على لقاح كورونا بشكل طبيعي".