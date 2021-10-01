معاناة سيدات مع الخرس الزوجي: الحياة بقت مملة.. على طول ماسك الموبايل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مشكلة كبيرة أصبحت منتشرة بكثرة بين الأزواج، خلال هذه الفترة والتي تعاني منها الزواج بشكل أكبر وملفت من الأزواج، إذ تجد زوجها لم يعد مثلما كان في بداية الزواج، فأصبح لا يهتم بها ولا يتقرب إليها مثلما كان، فأصبحت الحياة الزوجية روتينية لم يعد لها بريقها مثلما كانت، لتجد الزوجة بعد أعوام قليلة من الزواج أمام شخص لا تستطيع التعامل معه بسبب انشغاله الدائم عنها وعن قضاء وقت ممتع معها.

ربما ذاع خلال الآونة الماضية مصطلح «الخرس الزوجي» الذي أصبح متداولا بين الزوجات وبعضهن البعض، حتى بعض الرجال أصبحوا يتداولونه أيضا في محيط أحاديثهم وجلسات السمر.

«هُن» تواصل مع عدد من الزوجات والأزواج، للحديث عن الخرس الزوجي، ليرصد إجابات وحكايات عدة.

«على طول ماسك الموبايل وكلامه معايا قليل».. عبارة بدأت من خلالها رانيا محمود، 28 عاما، من محافظة الجيزة، متزوجة منذ 3 أعوام، الحديث عن الخرس الزوجي بينها وبين زوجها، متابعةً: «اتجوزنا عن حب وكان قبل الجواز والخطوبة مبيبطلش يتكلم معايا وكان بيضايق لما بسكت أغلب الوقت ويقولي انتي مبتحبنيش ولا عايزة تتكلمي معايا، مع إني أنا بتكلم معاه طول الوقت بس هو كان عايز يفضل يتكلم طول الوقت، وقالولي دي حاجة كويسة ومش هيبقى ممل بعد الجواز، وبعد سنة ونص الحياة اتشقلبت بقيت أنا بتحايل عليه يقعد معايا ويتكلم وهو بيتحجج إنه مش فاضي ووراه شغل ولما بيرجع البيت بيفضل ماسك الموبايل 24 ساعة».

سنية عايشة في خرس زوجي من 15 سنة مع زوجها

«البيت اتقلب أخرس»، عبارة ترجمت من خلالها السيدة سنية منصور، 45 عاما، التي تزوجت قبل 15 عاما، ولديها ابنتان، وتعاني من الخرس الزوجي، إذ قالت: «من وقت بداية حملي التاني وهو بدأ يبعد عني شوية بشوية مبقاش في وقت بيقعده معايا ولو عنده وقت فاضي بيقضيه مع صحابه على القهوة، ووقت الغداء بناكل في صمت وكل واحد بيقوم يشوف هيعمل ايه، بناتي اشتكوا انه مبيقعدش معاهم ولا بيتكلم معاهم، بحاول أبررلهم موقفه بس مبقوش يقتنعوا».

روتين وحياة تحصيل حاصل

أما محمود محمد، 33 عاما، تحدث عن معاناته من الخرس الزوجي مع زوجته، إذ قال: «الجواب بقى على قد السؤال، وبتعمل كل حاجة بشكل روتيني كإن الحياة بقت تحصيل حاجة، انشغلت عني في البيت والأولاد والشغل، كل ما أقولها يلا نخرج تقولي عندي شغل أو هصحى الولاد وأوديهم المدرسة بدري».