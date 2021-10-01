4 خطوات للتفرقة بين لبن جوز الهند الأصلي والمغشوش.. «السر في الريحة»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يحتار البعض في التفرقة بين لبن جوز الهند الأصلى والمغشوش، وتحرص بعض الأمهات على شرائه لأطفالها لفوائده الصحية للجسم حيث يحتوي على العديد من العناصر المفيدة.

وتوجد طرق بسيطة تساعد على التفرقة بين لبن جوز الهند الأصلي والمغشوش منها كما ذكرها موقع «سي بي سي» سفرة.

طرق التفرقة بين لبن جوز الهند الأصلي والمغشوش

- لبن جوز الهند الأصلي

يمتاز لبن جوز الهند الأصلي برائحته النفاذة التي تقترب إلى رائحة جوز الهند الطبيعي.

يتميز لبن جوز الهند الأصلي أن لونه ناصع البياض.

عند ترك منتجات جوز الهند الأصلية وخاصة لبنه في مكان بارد فإن قوامه يزداد سُمكا ويبقى ثقيلا.

- لبن جوز الهند المغشوش

رائحة لبن جوز الهند المغشوش خفيفة.

يميل لبن جوز الهند المغشوش لونه إلى الاصفرار وليس ناصع البياض.

طعم لبن جوز الهند المغشوش لاذع ومر.

قوام لبن جوز الهند المغشوش خفيف ولا يزداد قوامه لأي سبب أو تغير الحرارة.

طريقة عمل لبن جوز الهند في المنزل

يحتوي لبن جوز الهند على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات المفيدة للجسم وخاصة للأطفال، ويمكن تحضيره بخطوات بسيطة وسهلة.

المكونات

واحدة من جوز الهند الطازجة.

كوب من الماء.

خطوات عمل لبن جوز الهند

فصل جوز الهند عن بعضه بواسطة سكين حاد ثم تفريغ ما بداخله من سوائل وبشر الجزء الأبيض الذى يوجد بباطنها الداخلي.

تحضير وعاء به الماء وتركه على نار متوسطة إلى أن يغلي بشكل تام.

إضافة جوز الهند له وتركه على النار حوالى خمس دقائق.

رفع الوعاء من على النار.

ترك جوز الهند بداخل الماء يوم كامل.

تصفية جوز الهند من خلال مصفاة وتجنيب السائل الأبيض بداخل وعاء من الزجاج إلى أن يتم استعماله لاحقا.