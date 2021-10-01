الامارات | السجن سنتين لطالب ماجستير أردني قتل جدّه بالخطأ

شكرا لقرائتكم خبر عن السجن سنتين لطالب ماجستير أردني قتل جدّه بالخطأ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت محكمة الجنايات الكبرى في الأردن حكما يقضي بوضع طالب "ماجستير" بالحبس سنتين لتسببه بوفاة جده بالخطأ عندما انطلقت رصاصة من مسدس كان يهدد به بإطلاق النار على نفسه.

وجرمت المحكمة المتهم بجنحة التسبب بالوفاة بعد تعديلها من جريمة القتل كون خروج العيار الناري كان نتيجة خطأ لقلة الاحتراز من قبل المتهم مما أدى الى إصابة جده ووفاته.

وكان المتهم يقيم مع والده في منزل جده كون والده منفصل عن والدته، وكان المغدور يتدخل في حياة حفيده (العشريني) المتهم ويطلب منه الدراسة بشكل مستمر علما بأن المتهم من الطلبة المتفوقين وهو طالب ماجستير بالجامعة. ويوم الحادث وقعت مشادة كلامية بين المتهم وجده المغدور، قام على إثرها المتهم بالدخول إلى غرفة جدة وأخذ منها مسدس قديم يعود لجده، وهدده بأنه سوف يطلق النار على نفسه للتخلص من الحياة، عندها قامت جدته بالإمساك به، والتوسل إليه من أجل ترك المسدس وحينها انطلقت رصاصة عن طريق الخطأ أصابت المغدور الذي كان قد حضر إلى الغرفة الموجود بها المتهم من أجل ثنية عن إطلاق النار على نفسه.

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