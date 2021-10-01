رامي عاشور رفض زواج شقيقه «هشام» من نيللي كريم: خايف عليها «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لا يزال حفل زفاف الفنانة نيللي كريم، ولاعب الإسكواش هشام عاشور، يستحوذ اهتمام الجمهور، حيث أطل العروسان، بإطلالات مختلفة على شاطئ البحر، في حفل كبير ضم نجوم الرياضة والفن والإعلام، ورجال الأعمال، خاصة إن الأمر جاء مفاجئة دون استعدادات، ليتفاجأ الجمهور بالحفل الكبير.

أيام وأسابيع، وحفل زواج نيللي كريم الثالث، يتصدر محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، بين الحين والآخر، قبل أن يكشف زوجها هشام عاشور كواليسه بالأمس، مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج «معكم» عبر فضائية cbc.

وتحدث هشام عاشور، وشقيقه لاعب الإسكواش رامي عاشور عن كواليس التحضير لحفل الزواج، مؤكدًا أنها حدثت سريعًا خاصة أن العروسين لم يكونا على معرفة ببعضهما البعض من قبل.

قلتلها ما تيجي نتجوز

وأشار هشام عاشور، زوج الفنانة نيللي كريم، إلى أن زواجه من الفنانة من المعجزات بالنسبة له، خاصة أنه شخص يفضل الحرية: «بعتبر نفسي محظوظ وأن اللي حصل ده دعوات أمي فعلًا».

سؤال بإجابة سريعة كانت طلب «هشام» الزواج من الأخيرة: «قلتلها في مرة ما تيجي نتجوز، راحت قالتلي يلا نتجوز ماشي، وحصل فعلاً».

رامي عاشور: رفضت زواجهما في البداية

وكشف رامي عاشور عن موقفه من الزيجة في البداية، مؤكدًا أنه رفض خوفًا على نيللي من طباع شقيقه، وأسلوب حياته: «قلتله لأ بلاش، كنت خايف عليها، وهي حد جميل ومُشجع ومتواضعة».

من هو هشام عاشور؟

وهشام عاشور هو شقيق العالمي رامي عاشور، فهو واحد من أمهر وأشهر لاعبي الإسكواش في الوطن العربي وعلى مستوى العالم، إلا أنه انتقل للإقامة في الولايات المتحدة الأمريكية عقب اعتزاله اللعبة.

ويبلغ هشام عاشور من العمر 39 عامًا، أي أنه يصغر الفنانة نيللي كريم بثمانية أعوام.