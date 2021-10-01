«رؤى» ترفع دعوى طلاق: «بصرف عليه من شهر العسل»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وقفت داخل محكمة الأسرة منتظرة أن يأتي دورها للحديث والتعبير عن المعاناة التي عاشتها مع زوجها الذى تجرد من مسؤولياته المادية وترك كل الأمور المادية في يد زوجته حتى يتسنى لها تحمل أمور زوجها وأطفالها.

لم تتخيل «رؤى.خ» أن تعيش حياتها بهذا الشكل، حتى تتضح طباع الزوج منذ اليوم الأول لزواجهما ورغبته الدائمة أن تتصرف في أي أمور مادية حتى لاينفق أي شيء والبداية من شهر العسل.

لاحظت الزوجة العشرينية بخل الزوج: «من شهر العسل طلب مني أدفع فلوس الفندق علشان نسي الفيزا في البيت ولما رجعنا معرضش عليا انه يرجعهم وكل ده وانا مش متوقعه انه عايزني اصرف عليه».

رؤى تقيم دعوى طلاق: بصرف عليه من شهر العسل

سيطرت على الزوجة نوبة غضب شديدة بعد مرور الشهر الأول على زواجهما والعودة إلى منزلها بعد انتهاء شهر العسل لتزداد شكوكها: «سألنى هشارك بكام في البيت وكان عايز يعرف بيدخلي دخل كام في الشغل».

رفضت الزوجة إخبار زوجها ليعتدي عليها بالضرب لإجبارها على كشف راتبها الذى تحصل عليه من عملها، حتى تضخم المعاناة بعد الحمل وتحملها نفقات العلاج والأطباء أثناء فترة حملها.

بدأت «رؤى» معاناة حقيقية بعد إنجاب طفلها الأول ليخصص لها الزوج مبلغا بسيطا كل شهر: «كان بيدينى في الشهر 500 جنيه أصرف بيهم على نفسي وابني ومصاريف ولما بيخلصه يقولي كملي انتي من معاكي».

مشاعر سلبية تتراكم كل يوم بسبب بخل زوجها الشديد فلم تعد تتحمل منه أي حديث حتى تصل علاقتهما إلى مرحلة صعبة تتطلب الانفصال.

طلبت الزوجة الطلاق ولكن رفض زوجها ذلك إلا بعد التنازل عن حضانة طفلها وكل حقوقها المادية، لذلك قررت الزوجة إقامة دعوى طلاق تحمل رقم 935 في محكمة أسرة 6 أكتوبر لعام 2021.