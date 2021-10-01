الامارات | إثيوبيا تعرض أقدم هيكل عظمي للبشر في "إكسبو 2020 دبي"

شكرا لقرائتكم خبر عن إثيوبيا تعرض أقدم هيكل عظمي للبشر في "إكسبو 2020 دبي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحتفي جناح إثيوبيا في "إكسبو 2020 دبي" بفصل هام من تاريخ البشرية، بعرض نسخة مطابقة لأقدم هيكل عظمي للبشر تسمى "لوسي".

ويعرف الهيكل العظمي "لوسي"، الذي يقدر عمره بـ 3.2 مليون عام، محليا باسم "دنكنش" وتعني "أنت رائع" باللغة الأمهرية، وقد أعاد هذا الاكتشاف في شمال شرق إثيوبيا عام 1974 كتابة تاريخ تطور الإنسان، وأكسب الدولة سمعتها بصفتها "مهدا للبشرية".

ونجحت إثيوبيا، عبر تاريخها الثري، في الحفاظ على أصالتها، وثقافتها، وقيمها، وسيبرز جناحها في إكسبو 2020 هذه الصفات المميزة طوال فترة انعقاد الحدث الدولي على مدار 182 يوما.

ويبدأ زوار جناح إثيوبيا جولتهم، مثل البشر الأوائل، في كهف خافت الإضاءة، ثم يتنقلون عبر تاريخ البلد أثناء حقبة ما قبل التاريخ، وينتهي بهم المطاف في مصنع حديث يبرز إنجازات البلد المعاصرة في مجال الصناعة، وفق "سكاي نيوز عربية".

وتمثل نسخة "لوسي" المطابقة إضافة مذهلة لمجموعة المعالم الثقافية التي تعتزم الدول المشاركة، البالغ عددها 191 دولة، عرضها أثناء فترة انعقاد إكسبو 2020 دبي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news