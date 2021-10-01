الامارات | أردني يرقص عارياً فوق مركبته .. لتعرضه لمخالفة "كمامة"

شكرا لقرائتكم خبر عن أردني يرقص عارياً فوق مركبته .. لتعرضه لمخالفة "كمامة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقدم أحد المواطنين الاردنيين على الاحتجاج بطريقة غريبة على مخالفة تعرض لها، حين قام خلع ملابسه يوم أمس، وصعد فوق سيارته وبدأ بالرقص عارياً، وذلك في وسط مدينة المفرق شمال المملكة، بعد ان تمت مخالفته لأنه لايرتدي كمامة، بحسب ما تداولت مواقع إخبارية أردنية.

وبين مواطنون، على وسائل التواصل الإجتماعي بانه تم ضبط الشخص من قبل الاجهزة الامنية، لافتين الى ان المواطن قام بالرقص على مركبته عارياً بعد ان تم تحرير مخالفة بحقه لمخالفته أوامر الدفاع.

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