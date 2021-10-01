الامارات | عرض لوحات رسمها أسطورة الملاكمة محمد علي للبيع في مزاد

شكرا لقرائتكم خبر عن عرض لوحات رسمها أسطورة الملاكمة محمد علي للبيع في مزاد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُعرض في مزاد في نيويورك الأسبوع المقبل، مجموعة نادرة من الرسوم واللوحات للملاكم الأمريكي محمد علي‭‭ ‬‬الذي كان يحب الرسم بين مبارياته.

وتعكس المجموعة التي تضم 24 قطعة، والعديد منها بأسلوب الرسوم المتحركة وبعضها يحمل توقيعه، اهتمام علي بالدين والعدالة الاجتماعية، لكن هناك أيضا بعض الرسوم التي تصوره في الحلبة.

وتشمل المجموعة لوحة تحمل اسم «ستينج لايك بي» أو «إلسع مثل النحلة» رسمها محمد علي في عام 1978 أثناء تصوير المسلسل التاريخي المصغر «فريدم رود» (طريق الحرية) الذي قام ببطولته، وفق ماذكرته دار بونهامز للمزادات. ومن المتوقع أن تحقق ما بين 40 و60 ألف دولار عند عرضها للبيع.

وذكرت بونهامز أن شغف علي بالرسم لم يكن معروفا‭‭ ‬‬بشكل كبير، لكنه كان يحب الرسم كوسيلة للاسترخاء بعد المباريات أو التدريب.

وقالت هيلين هول مديرة الثقافة الشعبية بدار مزادات بونهامز «كثير من الناس متحمسون حيث لم يكن أحد يعرف أن محمد علي كان فنانا، ولم يكن يعرف أحد شيئا عن هذا الكنز من الأعمال الفنية. لذلك نشهد اهتماما وحماسا كبيرا».

وتوفي بطل العالم السابق للوزن الثقيل، الذي أعلن اعتناقه الإسلام في عام 1964 في أوج مسيرته، في عام 2016 عن عمر 74 عاما بعد صراع طويل مع مرض باركنسون (الشلل الرعاش).

ومن بين الأعمال الأخرى لوحة «أمريكا: السجن الكبير» التي تعود إلى عام 1967 و «الحرب في أمريكا» التي تقدر قيمتها بما يتراوح بين 25 و 35 ألف دولار.



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