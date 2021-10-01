حكايات أسرع جواز لأحدث عرائس الوسط الفني: نيللي كريم وهاجر أحمد «مخدوش يوم»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يشهد الوسط الفني العديد من الزيجات السريعة، دون تفكير من العروس، بعض هذه العلاقات يكتب لها النجاح والاستمرار لفترات طويلة، وبعض منها لم يستمر طويلا، ومن الزيجات التي لم تستغرق وقتا طويلا لإتمامها زواج الفنانة نيللي كريم وهاجر أحمد.

يستعرض «هُن» في التقرير التالي أسرع الزيجات في الوسط الفني خلال الفترة الأخيرة.

حكايات أسرع جواز لأحدث عرائس الوسط الفني

هاجر أحمد

كشفت الفنانة هاجر أحمد، خلال استضافتها في برنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي، تفاصيل قصة زواجها، قائلة: «الموضوع مكانش ليه تمهيد عندي وفعلا جه بسرعة، ومكانش في فترة خطوبة طويلة علشان أعلن عنها، فكنت حابة أعلن عن كتب الكتاب مرة واحدة، العلاقة كلها مكنتش طويلة تقريبا شهرين».

وعن الطريقة التي تعرفت بها على زوجها، أكدت: «عرفته عن طريق أهلي واتجوزنا على طول، وأنا وافقت في اليوم، أوقات النصيب بيجبرك على حاجة فيها راحة نفسية تامة، هو قال في يوم عايز أتجوزك في أول يوم شافني فيه، تاني يوم أنا قلت هصلي صلاة استخارة فقلت أوكيه».

نيللي كريم

كشف لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور تفاصيل لقائه الأول بزوجته الفنانة نيللي كريم، وذلك خلال استضافته في برنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي.

وقال: «قرار جوازي من نيللي كريم مخدش وقت معايا خالص والقصة دي غريبة جدا وحصلت في 3 ثواني ومش عارف إيه اللي حصل وأنا أقدر أغامر في أي حاجة في الدنيا إلا دي بس حصل حاجة غريبة».

قصص حب وزواج من أول نظرة

ومن القصص التي عرفت داخل الوسط الفني وأطلق عليها حب من أول نظرة قصة حب الفنانة وردة وبليغ حمدي.

فقد أحبت الفنانة وردة الجزائرية الموسيقار بليغ حمدي من قبل أن تراه، بعد سماع أغنية «تخونوه» للفنان عبد الحليم حافظ من فيلم «الوسادة الخالية»، وكان عمرها حينها 16 عامًا، وكانت مقيمة في فرنسا آنذاك، تعلقت بالأغنية وأحبت الملحن وعقدت النية على أن تراه في أول زيارة لها لمصر.

وعندما جاءت الصدفة وقابلته اشتعلت شرارة الحب منذ اللقاء الأول حتى يعقدا النيه على زواجهما.