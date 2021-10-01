أفضل أدعية الأم لأبنائها في يوم الجمعة: اعصمهم من الفتن

القاهرة - سمر حسين - ماما

يوم الجمعة هو أفضل الأيام عند المولى سبحانه، إذ خصه بالذكر في كتابه العزيز، وكذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، نادى في العديد من أحاديثه الشريفة بضرورة القيام خلاله بالشعائر الدينية المختلفة، كالصلاة وتلاوة القرآن والتضرع بأخلص الدعاء إلى الله عز وجل.

أفضل أدعية الأم لأبنائها في يوم الجمعة

وفي اليوم الفضيل، ومع كثرة التضرع والتقرب إلى الله بأفضل الدعاء، تحرص الأم على الدعاء الخالص لأبنائها، بسعة الرزق، والصحة، والتوفيق، والعديد من الأمور.

ويستعرض «هن» خلال هذا التقرير، أفضل دعاء الأم لأبنائها في يوم الجمعة.

1- اللهم اجعل أبناءنا قرة عينٍ لنا في الدنيا والآخرة، وأعنهم على طاعتك ووفقهم لمرضاتك، وأسعد قلوبنا بطاعتهم لنا وبرّهم بنا.

2- اللهم إنّا نسألك أن ترزق أبناءنا الثبات والتوفيق في الأمر والعزيمة في الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأن ترزقنا وإياّهم حسن العبادة وسلامة القلب وصدق اللسان، ونسألك خير ما تعلم ونعوذ بك من شرّ ما تعلم ونستغفرك لما تعلم، إنّك أنت علّام الغيوب.

3- اللهم احفظ لنا أبناءنا وبناتنا من كل شر وسوء، واعصمهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعلهم من الهداة المهتدين البارّة المتّقين.

4- اللهم إنّا نسألك أن تكتب لأولادنا توفيقًا وصلاحًا وسدادًا، وأن تهديهم وترشدهم وتعافيهم وتعفو عنهم.

5- اللهم في يوم الجمعة نسألك أن ترضى عن أبنائنا وأن توفقّهم لمرضاتك، وأن تُعينهم على الطاعة وتصرف عنهم شرّ المعاصي. اللهم اشرح صدور أبنائنا وبناتنا للإيمان، واملأ قلوبهم بالرضوان، واجعل لهم ألسنةً حامدةً ذاكرةً شاكرة.

6- اللهم ارزق أبناءنا الهدى والتقى والعفاف والغنى.

8- اللهم اهدي أبنائنا بهديك الكريم، ووفقهم إلى ما تحبه وترضاه.

9- اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام.

7- اللهم إنّا نسألك أن تفيض على أبنائنا من بركاتك، وأن تُنزّل عليهم من رحماتك، وأن ترزقهم حبّ العلم، وتقيمهم في خدمة دينك والسير على نهج نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.