بقفطان مغربي.. أحلام تتألق في حفل إكسبو 2020 دبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

تألقت الفنانة الإماراتية أحلام، بإطلالة ممزية خلال حضورها حفل افتتاح "إكسبو 2020 دبي"، الذي أقيم بدبي.

أحلام قدمت خلال الحفل أغنية "في دبي"، بثلاث لغات، ورافقها أوركسترا الفردوس على المنصة.

وانطلق مساء الخميس حفل الافتتاح الرسمي لمعرض "إكسبو 2020 دبي"، الذي تقدمه دولة الإمارات في دبي ضمن أول انعقاد للحدث العالمي الكبير في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، الذي تشارك فيه مصر بجناح ضخم يعكس الحضارة المصرية. وضمّ الحفل نخبة من الفنانين العرب والعالميين من بينهم أحلام، ومحمد عبده، وحسين الجسمي.

وارتدت أحلام قفطانا مغربيا باللون الأزرق، مرصع بفصوص وإكسسورات باللون الذهبي، وتميز قصته بأكمام واسعة، وحزام من عند الخصر.

وأكملت الإطلالة بمجوهرات ذهبية مكونة من عقد وعدة أساور، واعتمدت مكياجاً قوياً، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها منسدل على جانبي كتفيها.