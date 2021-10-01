احذر «ريجيم التفاح».. تخسيس وهمي ويدمر الجسم

القاهرة - سمر حسين - صحة

ريجيم التفاح، هو أحدث صيحات الباحثين عن التخسيس وفقدان الوزن، دون عمليات جراحية، أو حتى نظام غذائي قاسٍ، ليقرر العديد من الرواد صناعة «تريند» ريجيم التفاح، وفقًا لما أكده الدكتور كريم جمال، أخصائي التغذية العلاجية.

ما هو ريجيم التفاح؟

وبحسب حديث الدكتور كريم جمال، أخصائي التغذية العلاجية، لـ «هُن» فإن ريجيم التفاح، يعتمد على تناول شرائح التفاح خلال الوجبات الثلاث الأساسية «الإفطار والغداء والعشاء» فقط دون أي عناصر أخرى، موضحًا أن الأمر قد يستمر من 3 أيام وحتى أسبوع كامل لتناول التفاح فقط، لإنقاص الوزن بشكل كبير وسريع.

أضرار ريجيم التفاح؟

وحذر «جمال» من اتباع ريجيم التفاح، مؤكدًا أنه يحرم الجسم من الاستفادة بالعناصر الغذائية اللازمة والتي يحتاجها للبناء، كما أنه يضعف عمليات الأيض ويبطئها: «مش صحي أبدًا، وأضراره أكبر من فوايده، بيدمر الجسم».

وأوضح الدكتور كريم جمال أن ريجيم التفاح يتسبب في فقد في الكتلة العضلية وهي عضلة مهمة لصحة الإنسان ومعدلات الحرق، كما أن ما ينقصه صاحب الريجيم يعاود للزيادة فيه مرة أخرى: «ده تخسيس وهمي، وكله نقص ماية».

كيف تتناول التفاح بشكل سليم؟

وشرح الطبيب الطريقة الصحية لتناول التفاح بشكل سليم والاستفادة من فوائده الصحية، دون الانخراط في اتباع ريجيم التفاح الوهمي: «الأكل الصحي هو من ثمرتين متوسطتين إلى 4 ثمرات، وياريت يكونوا متنوعين مش تفاح بس للاستفادة بكافة العناصر الغذائية اللازمة».

الفئات الممنوعة من ريجيم التفاح

وهناك عدة فئات ممنوعة من اتباع ريجيم التفاح، وهي:

الحوامل.

المرضعات.

الأطفال.

المصابون بالأمراض المزمنة، أمثال: السكر، وأمراض القلب والشرايين.