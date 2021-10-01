3 أسباب تكشف.. لماذا من الصعب على مرضى السكر إنقاص الوزن؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

واحدة من أولى النصائح للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري هي إنقاص الوزن، كون مؤشر كتلة الجسم الصحي والوزن الصحي يساعد بشكل كبير في السيطرة على المرض.

ومع ذلك، فإن فقدان الوزن يكون أكثر صعوبة بالنسبة للمرضى ولكن لماذا؟.. إليكم ثلاثة أسباب تكشف ذلك، وفقا لما جاء في موقع timesofindia.

مقاومة الأنسولين

يمكن أن تؤدي الوجبة الغنية بالكربوهيدرات إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم، ويفرز البنكرياس الأنسولين للمساعدة في إخراج الجلوكوز من الدم إلى الخلايا حيث يمكن استخدامه لإنتاج الطاقة.

ومع ذلك، في الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2، لا يعمل ذلك الأمر بشكل جيد، إذ يصبح جسمهم مقاوماً لعمل الأنسولين، وبالتالي فإن الأنسولين ليس فعالاً في إخراج الجلوكوز من الدم.

لذلك، يعاني المرء من ارتفاع نسبة السكر في الدم في دمه بعد تناول الكربوهيدرات.

لتقليل ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم، ينتج الجسم المزيد من الأنسولين، للأنسولين وظيفة أخرى، وهي تخزين الدهون ومنع إفرازها، وبالتالي، يصعب على مرضى السكر فقدان الوزن.

الشعور بالجوع طوال الوقت

يقدم الأطباء لمرضى السكري نصائح متعلقة بالنظام الغذائي مثل التحكم في سعراتهم الحرارية وتقليل تناول الكربوهيدرات وتناول وجبات صغيرة، أحيانًا تؤدي اتباع هذه النصيحة إلى الشعور بالجوع.

وتؤدي الوجبات الغنية بالكربوهيدرات إلى ارتفاع في نسبة السكر في الدم يتبعه انخفاض، مما يسبب تباينا في تحفيز الجوع المتكرر، فالشخص الجائع يأكل أكثر مما يؤدي إلى زيادة الوزن.

دواء السكري

يساعد الأنسولين على تخزين الدهون، وبالتالي فإن تناوله لعلاج مرض السكري يمكن أن يؤدي أيضًا إلى زيادة الوزن.

وتعمل بعض أدوية السكري والأدوية عن طريق تحفيز البنكرياس على إنتاج المزيد من الأنسولين، ما قد يتسبب في زيادة الوزن أيضًا.

أفضل طريقة لخفض مستويات السكر في الدم هي تقليل استهلاك الكربوهيدرات، يمكنك الاستعانة بأخصائي تغذية للحصول على خطة وجبات مخصصة.