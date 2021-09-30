"الحفل في ملاهي وشروط لحضور الزفاف".. أحدث تقاليع أفراح المشاهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يحرص الكثير من المشاهير والفنانين في حفلات زفافهم على ابتكار تقاليع جديدة وطرق غير تقليدية للاحتفال بـ"ليلة العمر"، ليخطفوا من خلالها الأنظار ويصبحوا حديث الساعة على منصات التواصل الاجتماعي طوال فترة إقامة العرس، ولعل منهم:

- مهرجان شعبي وشروط لحضور الزفاف

أعلنت الفنانة منة عرفة، بدء تحضيراتها لحفل زفافها، على الممثل الصاعد محمود المهدي، وتجهيزهما سويًا لهذا اليوم المميز، بدءًا من وضع شروط خاصة للحضور، وحتى تحضير العروسين مؤخرًا، لمهرجان غنائي، لتقديمه للمدعوين.

ونشر مؤخرًا محمود المهدي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، صورة جمعته بعروسه، ومطرب المهرجانات الشعبي أبو ليلة، أعلن خلالها تحضير الثنائي لمهرجان شعبي جديد، سيتم تقديمه ضمن كواليس حفل زفافهما.

وعلق المهدي على الصورة قائلًا: "انتظروا التريند القادم، حاجة عظمة هتنزل قبل الفرح، وهنغنيها في الفرح مع أخواتي الناجحين ملوك المهرجانات".

وكانت منه عرفة وضعت 3 شروط لحضور حفل زفافهما، ومن ثم اختيار 10 أشخاص بصورة عشوائية من بين الفائزين، للتمكن من دعوتهما لحضور الزفاف.

وخلال مقطع فيديو، عبر قناتهما الخاصة على منصة الفيديوهات "يوتيوب"، أعلنت شروط المسابقة التي تستهدف جميعها جمع أكبر عدد من المتابعين، التي استمرت على مدار 5 أيام، لاختيار الفائزين والإعلان عن أسمائهم، لحضور زفافها، والتي تضمنت ما يلي:

. تسجيل إعجاب لمقطع الفيديو ومشاركته.

. متابعة الصفحة الرسمية لمنة عرفة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

. الإشارة إلى أكبر عدد من الأصدقاء والمتابعين في التعليقات على المقطع.

- حسن أبو الروس يحتفي بزفافه في الملاهي

وفي يونيو الماضي، احتفى الفنان حسن أبو الروس بحفل زفافه على مصممة الجرافيك غادة والي، بطريقة غير تقليدية، حيث أقيم في ملاهي زيد بارك، ليلتقطوا بعض الصور وسط الألعاب، والتي تم تداولها آنذاك على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي.

- محمد فراج وبسنت شوقي على "البسكلتة"

وفي الشهر ذاته احتفى أيضًا الفنان محمد فراج بعقد قرانه على الفنانة بسنت شوقي، في أحد الأماكن المفتوحة، وحضر العروسان إلى مكان حفل عقد القران على "بسكلتة"، مستوحين الفكرة من المشهد الشهير للفنان الراحل عبدالحليم حافظ والفنانة شادية، في فيلم معبودة الجماهير، على نغمات أغنيتهما الشهيرة "حاجة غريبة"، ولقت تلك الفكرة إعجابًا شديدًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.