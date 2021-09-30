استايلات مستوحاة من لوحة موناليزا وحقائب «على كل لون» في مهرجان الموضة والأزياء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

تشارك دينا الزرقاني مؤسسة ماركة "زرقاني" للفساتين السوارية بدل الرجال، في فعاليات الدورة الأولى من مهرجان الموضة والأزياء Brands & Designers of Egypt، والمقرر إقامته غدا الجمعة بقصر البارون.

وتقدم "زرقاني" في المهرجان، كوليكشن جديد لخريف وشتاء 2021، موضحة لـ"الخليج 365" أنها استوحت فكرة مجموعتها الجديد من اللوحة العظيمة الموناليزا.

كما تشارك رولا أبو غزالة مؤسسة ماركة "ألورا" للحقائب، بـ3 مجموعات من "الكوليكشن" الخاص بها، "أولها باسم غالية وتعتمد فيه على الألوان الصيفية المبهجة، والثاني "أورارا" وفكرته أن يمتلك الشخص قطعة واحدة لا يصنع مثلها مرة أخرى، و"نافس" هو صناعة يدوية، يعتمد في خامته على الميتالك وجلد التمساح، ومن أبرز ألوانه، الفضي والذهبي".

ويتضمن المهرجان 20 عرض أزياء من المواهب الجديدة في عالم الموضة والأزياء ويهدف إلى تشجيع صناعة الأزياء في مصر.

يهدف المهرجان إلى تقديم الدعم إلى المواهب الشابة في مجال الموضة والأزياء من مصممي أزياء وعلامات تجارية مصرية جديدة، وذلك من خلال إتاحة الفرصة لهم في تقديم تصميماتهم من خلال فعالياته، كما يهتم بمجال عارضي الأزياء فيوفر لهم مسابقة في مجال الـ Modeling بمعايير عالمية ليقدم جيل جديد مدرب من عارضي الأزياء على أعلى مستوى.

ويضم المهرجان عروض أزياء لعدد من مصممي الأزياء الموهوبين أصحاب دور أزياء متنوعة منهم: دينا الزرقاني مؤسسة ماركة "زرقاني" للأزياء، ونورهان ونوران السباعي مؤسستي ماركة "لوتشي" للأزياء، وإنجي علوبة مصممة أزياء وصاحبة دار أزياء إنجي علوبة، وهبه الزناتي مصممة أزياء وصاحبة دار أزياء هبه الزناتي، ومصممة الأزياء وصاحبة ماركة "سيا" مي نصار، وسارة عبد الرازق المصممة وصاحبة دار الأزياء "سارة عبد الرازق"، وسارة خالد مصممة الأحذية وصاحبة ماركة "سارة خالد ديزاينز" والعروض بالكامل من إخراج مخرجة العروض واستشاري الموضة غدير العجباني.