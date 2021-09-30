الطفل «مالك» يحتاج لزرع نخاع: «علاجه بره مصر وأسرته متقدرش على التكلفة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عاشت حياة مليئة بالصعاب لم تترك بابًا إلا طرقته لتوفير علاج نجلها صاحب الـ4 سنوات، الذي أصيب بمرض نادر لا يوجد علاج له إلا خارج مصر، وتصل تكلفته إلى ملايين الدولارات.

بدأت الأم «إيمان مسعد» في رحلة المرض مع ابنها مالك محمد جمال صاحب الـ 4 سنوات منذ كان عمره عامين بعد اكتشاف إصابته بمرض أنيميا البحر المتوسط، فهو من الأمراض الوراثية: «أنا وأبوه مش أقارب بس للأسف إحنا الاتنين حاملين للمرض».

لم تتوقف معاناة الطفل «مالك» مع الأنيميا فقط بل زاد عليه إصابته بتضخم الطحال وهو من الأمراض التي تسبب تدمير مختلف أجزاء الجسم منها الكلى والكبد: «سنتين ابني بينقل دم الأنيميا، في البداية قلت من 11 لـ7 لحد ما وصلت الأنيميا لخمسة بسبب تكسير الدم» حسب حديثها لـ «هُن».

لم يعد جسمه الهزيل قادرا على تحمل نقل الدم الذي يستغرق 7 ساعات، بعد ما كان كل ثلاثة أشهر تحول إلى مرة كل أسبوعين، ولم تتمكن الأم من تحمل نفقات علاجه التي تصل إلى أكثر من 500 جنيه شهريا بالإضافة إلى مصروفات العلاج خارج التأمين الصحي.

إيمان: معنديش غير حلم واحد إني أعالج ابني

تعيش الأم على حلم واحد وهو علاج نجلها الذي تصل تكاليف علاجه خارج مصر لمليون و600 ألف جنيه: «مالوش علاج في مصر لأن مفيش بنك نخاع في مصر وعلاجه الوحيد في الخارج زرع نخاع لو بعت كل حاجة عندي علشان أعالجه مش هيكمل مصاريف العلاج».

لم يتمكن والده الذي يعمل في أحد محلات الأحذية بـ«طنطا» من توفير نفقات علاجه: «مش عايزين حاجة غير أن ابننا يتعالج ونخفف عنه آلامه».

استغاثات عدة نشرتها «الأم إيمان» عبر مواقع التواصل الاجتماعي متمنية أن تجد من يتبنى حالة نجلها، ويحاول خالد شعبان، مؤسس جروب «أولادنا هم حياتنا» مساعدتها ونشر المنشور عبر الصفحة حتى تجد الأم من يتبنى حالة طفلها الصغير الذي تحمل مشقة آلالام والمرض لمدة عامين.