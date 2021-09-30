كيت ميدلتون والأمير وليام يظهران أثناء ممارسة كرة القدم

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شارك كل من كيت ميدلتون والأمير وليام دوق ودوقة كامبريدج، بصورة جديدة أثناء لعب كرة القدم عبر حساب الأخير على موقع التدوينات القصيرة «تويتر».

كيت ميدلتون والأمير وليام يلعبان كرة قدم

وظهر الأمير وليام يراقب كيت وهي تلعب كرة قدم بشكل احترافي، وفي مشهد آخر راقبت كيت زوجها أثناء ممارسة لعبة كرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي لدوق ودوقة كامبريدج عبر «تويتر» صورتين للأمير وليام وكيت ميدلتون، وهما يستمتعان بوقتهما، وعلق بطريقة مازحة: «من لديه تكنيك أفضل من اللعب؟».

وحرصت كيت على ارتداء ملابس بسيطة أثناء لعب كرة القدم، فارتدت ملابس رياضية مريحة باللون الأسود وحذاء رياضي، فيما تألق دوق كامبريدج في ملابس أنيقة غلب عليها اللون الأزرق.

كيت ميدلتون تحمل عنكبوت عملاق في يديها

وفي مشهد مختلف، ظهرت كيت ميدلتون، دوقة كامبريدج، برفقة زوجها الأمير وليام، دوق كامبريدج، وهى تحمل في يديها عنكبوتا عملاقا من فصيلة الرتيلاء الضخمة.

ونشر الحساب الرسمي لدوق ودوقة كامبريدج الصورة عبر «تويتر»، وعلق عليها: «ظهور ضيف مفاجئ من فصيلة شارلوت الرتيلاء».

كيت ميدلتون تخطف الأنظار بعد الظهور على السجادة الحمراء

ونجحت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون، في سرقة الأضواء بمجرد ظهورها على السجادة الحمراء، لحضور العرض العالمي الأول لفيلم جيمس بوند الجديد «No Time To Die»، إلى جوار زوجها الأمير وليام.

وأبهرت كيت ميدلتون الجميع بإطلالتها الساحرة، بعد ارتدائها فستان من تصميم جيني باكهام الذي يبلغ سعره 2800 جنيه إسترليني، واستكملت إطلالاتها بأقراط بقيمة 290 جنيه إسترليني، والتي صنعت في باكستان بواسطة علامة الأزياء الراقية في جنوب آسيا، تمتاز دائما كيت ميدلتون بإطلالتها المميزة والساحرة والتي تميزها عن الآخرين.