حقيقة طلاق مي كساب وأوكا.. حكاية تعليق ساخر تسبب في الشائعة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ربما ضريبة النجاح يدفعها المشاهير في التو واللحظة، لكونهم محط أنظار الجميع، خاصة الجماهير التي تبحث عن تفاصيل حياتهم الزوجية، وأسلوب حياتهم الخاصة خلف الكاميرات، وتمشي وراء الشائعات والسوشيال ميديا ومن ذلك حقيقة حقيقة طلاق مي كساب وأوكا مؤخرًا.

«هي مي كساب اتطلقت من أوكا» تعليق أثار الكثير من الجدل، أُرفق مع أحدث صورة للفنانة من حلقات مسلسلها «عقبال عوضك» والتي ظهرت من خلالها وهي بفستان الزفاف، بجانب الفنان محمد جمعة، ضمن أحداث العمل.

سرعان ما انتشرت الصورة والتعليق المثير للجدل حول الفنانة وإطلالتها، ما دفع البعض يتساءل عن الحقيقة.

حقيقة طلاق مي كساب وأوكا

وتعود الصورة لـ آخر مشهد من الحلقة الأخيرة من حكاية «عقبال عوضك» وهي الحكاية الثانية من مسلسل «زي القمر» الذي يعرض حاليًا على فضائية cbc، التي انتهت بمشهد زواج الفنانة مي كساب بالفنان محمد جمعة، وعلى الفور تداول الرواد تعليق ساخرًا تضمن الآتي: «هي مي كساب اتطلقت من أوكا».

طلاق مي كساب وأوكا .. شائعات بدأت من 2020

منشورات غامضة تضمنت الكثير من التجاوزات، من كارولين قنديل زوجة الفنان الشعبي أورتيكا حينها في ديسبمر 2020، ورد هادئ من الفنانة مي كساب، دفع البعض للتساؤل حول استمرارية زواج مي كساب وأوكا، خاصة أن «كارولين» حينها تطرقت لعلاقتهما بعدة تجاوزات.

ودونت كارولين قنديل، حينها عبر خاصية «الاستوري» قائلة: «عاوزة فلوسي الـ 400 ألف وانتوا عارفين أنا بتكلم على مين، بتاعة الوسايط، اللي نصبت هي وصاحبتها على جوزي، الخدمات دي للعيل اللي متجوزاه وبتحققيله أحلامه عشان تعوضي فرق السن اللي بينكم يا طنط، وهو بيتكسف يخرج معاكي».

وأضافت: «جوزي راجل ميقبلش مراته تقوله أنا اللي عملتك وأنا اللي نضفتك وتمثل قدام الناس».

رد مي كساب على كارولين

وردت مي كساب، عبر حسابها الشخصي: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا عاهد أخلف، وإذا خاصم فجر».

وبالبحث عن حقيقة المنشورات وُجد إنها جاءت بالتوازي مع انفصال أوكا عن أورتيجا فنيًا، ولا علاقة له من انفصال مي كساب عن زوجها.