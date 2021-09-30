النوم والمذاكرة والأكل.. كيف تستعد الأمهات لاستقبال العام الدراسي الجديد؟

القاهرة - سمر حسين - ماما

لم يقتصر العام الدراسي على تحضير المستلزمات المدرسية والزي المدرسي، ولكن يوجد نوع آخر من الاستعدادات التي تلزم ضبط مواعيد النوم والاستيقاظ، وغيرها من الأمور التي تساعد الطالب على الاستعداد للدراسة قبل بداية العام الدراسي.

لكل أم طقوسها الخاصة بها قبل بداية العام الدراسي، تقول سمية أحمد، ولية أمر طلاب بالمراحل الابتدائية والإعدادية: «في البداية يتم تنظيم مواعيد النوم وكذلك نظام التغذية حتى يتناسب مع فترات تناول الطعام في المدرسة ولا يتسبب بداية الدراسة في زيادة وزن الطفل».

وأضافت أثناء حديثها لـ «هُن»: «من الإجراءات الأخرى تنظيم أماكن المذاكرة ونقل التليفزيون إلى مكان آخر غير المخصص للنوم، بالإضافة إلى تنظيم ترتيب أيام المذاكرة والترفيه».

ولم تختلف الإجراءات التي تتبعها «ميادة طارق»، مع ابنتها بالمرحلة الابتدائية، منها ضرورة التهيئة النفسية قبل العودة للمدرسة وشراء كافة المستلزمات المدرسية، بالإضافة إلى وضع أجندة العام الدراسي الجديد وتقسيم المواد الدراسية وأسلوب المذاكرة وعدد ساعات فترة الراحة.

داليا الحزاوي: يجب تهيئة الأبناء قبل الدراسة

وفي هذا الصدد، قالت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إن العام الدراسي لا يقتصر فقط على شراء المستلزمات المدرسية من زي مدرسي ومستلزمات مكتبية، ولكن وضع خطة التهيئة هو الجزء الأهم، ومن خلاله يتم تنظيم مواعيد النوم والاستيقاظ للابناء والعمل على ترتيب مكان المذاكرة وتجهيزه مما يساعد على زيادة التركيز.

وشددت على ضرورة الحديث بشكل إيجابي عن المدرسة وقيمة التعلم وأنها السبيل الوحيد الذي يساعد على تحقيق مكانه متميزة في المجتمع، مشيرة إلى ضرورة عمل جدول لتنظيم الوقت ويوجد فيه وقت للراحة وممارسة الهوايات، وكذلك العمل على تذكر بعض المواد الدراسية السابقة التراكمية مثل قواعد اللغات المختلفة على الأقل ساعة كل يوم.

وناشدت الأمهات بضرورة مناقشة التدابير الوقائية مع الأبناء والممارسات الصحية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا قبل بداية الدراسة.