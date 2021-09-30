كورونا اليوم: أهمية الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح.. وتغير نادر بـ"شعر" المتعافين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

- أهمية حصولك على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا

قال طبيب أمراض الرئة والرعاية الحرجة بمستشفى كليفيلاند كلينيك الأمريكية: "إذا فاتك موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا، فإن أفضل نصيحة هي إعادة تحديد موعد والحصول على الجرعة الثانية في أسرع وقت ممكن"، بحسب ما نشر موقع "كليفيلاند كلينيك".

وأضاف "بغض النظر عن الإطار الزمني لتفويت موعد الجرعة الثانية، سيظل يعتبر أنك ملقحًا بالكامل ضد فيروس كورونا بعد أسبوعين من موعد الجرعة الثانية."

وقال طبيب أمراض الرئة : "كانت هناك بعض الدراسات الأولية التي تفيد بعدم وجود تأثير سلبي للانتظار أكثر من 42 يومًا بين الجرعات".

- ثلث المتعافين يصابون بأعراض كورونا طويلة الأمد

كشفت دراسة جديدة أن ثلث المصابين بفيروس كورونا سيستمر لديهم عرض واحد على الأقل من أعراض كورونا طويلة الأمد بعد التعافي، حيث تم تشخيص أعراض كورونا الطويلة في 37 ٪ من المرضى بعد ثلاثة إلى ستة أشهر من الإصابة، حسبما ذكرت جريدة "ديلي ميل" البريطانية.

وكان القلق والاكتئاب هما الأكثر شيوعًا من بين تسعة أعراض أولية، يليها التنفس غير الطبيعي والشعور بألم في البطن والصدر والتهاب الحلق والتعب والإرهاق.

- تغير نادر للأشخاص المتعافين من "كورونا"

ظهرت أعراض أخرى واضحة لدى بعض المتعافين من فيروس كورونا المستجد، تتمثل بتغير لون الشعر وتأخر نموه، وفقا لموقع "فونتانكا".

بدأ لون شعر امرأة من سكان مدينة سان بطرسبورغ في روسيا يتحول إلى الأشقر، كما رصدت حالة مماثلة في موسكو عندما لجأت امرأة إلى مختصة جلدية لمعانتها من نفس المشكلة.

يقول الخبراء إنه لا يوجد تفسير لهذا سوى مرض "كوفيد -19"، ربما ينبغي دراسة تأثيره على بنية بصيلات الشعر، لكن تأثير الفيروس على لون الشعر لم يتم فهمه بعد من وجهة نظر علمية.