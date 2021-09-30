في عيد ميلادها الـ57 .. أسرار جاذبية مونيكا بيلوتشي أجمل امرأة في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تحتفل الممثلة وعارضة الأزياء الإيطالية مونيكا بيلوتشي بعيد ميلادها الـ57، والتي تعتبر لكثيرين جميلة الجميلات، كما صُنفت من قبل كأجمل امرأة في العالم.

لذا نستعرض لكم في التقرير التالي، أسرار جاذبية ورشاقة الممثلة مونيكا بيلوتشي وأبرز إطلالتها، وفق ما ذكر موقع "stylesatlife".

- لا تفضل وضع مستحضرات التجميل بكثرة.

- تضع كل صباح على وجهها كريم خفيف لبشرتها، وقليل من الماسكارا.

- تحافظ على شعرها من خلال غسله بالشامبو مرتين في الأسبوع فقط ليس أكثر، وأثناء الاستحمام، تخف الشامبو بالماء لتقليل تأثيره القلوي والكيميائي، كما أنها تفضل تجفيف شعرها بالهواء بدلاً من السشوار لأنه مضر ويؤدي إلى التقصف.

- تركز على مكياج العيون أكثر من تركيزها على وجهها، حيث إنها تحب استخدام اللون البني والرمادي لعينيها.

- تفضل تجربة ألوان الشفاه المختلفة، وتستمر في تجربة ألوان جديدة، ولكن لونها المفضل هو أحمر الشفاه باللون الأحمر، وذلك لأنها ترى أنه يجعلها أكثر جاذبية.

- دائما تتجنب القيام بإجراء عمليات التجميل الجراحية، وبدلاً من ذلك تكن سعيدة ومستمتعة بالتغيير الذي يحدث لجلد وجهها.

- تحب شرب كميات كبيرة من الماء، للحفاظ على لياقتها وصحتها وترطيب بشرتها وجسمها، وتنقيته من السموم والحفاظ على توهجها.

- تواظب على ممارسة السباحة، حيث تسبح لمدة 45 دقيقة تقريبا 4 أيام في الأسبوع.

- تحرص على ممارسة اليوجا والتأمل بانتظام للحفاظ على جسدها وراحة البال.

- تعتمد على النظام الغذائي الذي يسمح لها بتناول أي شيء تحبه، ولكن باعتدال.