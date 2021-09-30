بيت الأزياء "لا بورجوازي" يحضر مفاجأة لمهرجان Brands&Designers of Egypt

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

تقرير: نور جمال

غدا تنطلق فعاليات الدورة الأولى من مهرجان الموضة والأزياء Brands & Designers of Egypt، بقصر البارون.

ويشارك في المهرجان العديد من بيوت الأزياء والموضة، ومنها دار الأزياء العالمية لا بورجوازي وممثلها رئيس مجلس الإدارة أنطوان سلامة، الذي أعرب عن سعادته للمشاركة ولتقديمه العرض الختامي للمهرجان.

وبدأ أنطوان سلامة رحلته في عالم الموضة عام 1997 واكتسب شعبية كبيرة في عالم الأزياء العربية والعالمية، إذ صمّم للعديد من نجمات هوليود، منهن النجمة العالمية جينفير لوبيز، وكيم كارداشيان وبريتني سبيرز وماريا كاري وكايلي جينر، وكيندال جينر، وكلوي، وللعديد من نجمات الوطن العربي ومن أبرزهن هيفاء وهبي وسيرين عبد النور ومريام فارس وأصالة وإليسا ونانسي عجرم وبلقيس.

أنطوان أوضح لـ"الخليج 365"، أنه يُحضر لتقديم كولكشن جديد لموسم خريف – شتاء 2021 2022 يسمى"winterwonderland"، وسيكون مفاجأة ينتظرها الجميع، كما أكد أن مصر من الدول العريقة التي ترعى مجال الموضة والأزياء وانتظر للحظة التي سيعرض فيها أزيائه داخل مصر فهي تمثل له الكثير.

ويتضمن المهرجان 20 عرض أزياء من المواهب الجديدة في عالم الموضة والأزياء ويهدف إلى تشجيع صناعة الأزياء في مصر.

ويضم عروض أزياء لعدد من مصممي الأزياء الموهوبين أصحاب دور أزياء متنوعة منهم: دينا الزرقاني مؤسسة ماركة "زرقاني" للأزياء، ونورهان ونوران السباعي مؤسستي ماركة "لوتشي" للأزياء، وإنجي علوبة مصممة أزياء وصاحبة دار أزياء إنجي علوبة، وهبه الزناتي مصممة أزياء وصاحبة دار أزياء هبه الزناتي، ومصممة الأزياء وصاحبة ماركة "سيا"مي نصار، وسارة عبد الرازق المصممة وصاحبة دار الأزياء "سارة عبد الرازق"، وسارة خالد مصممة الأحذية وصاحبة ماركة "سارة خالد ديزاينز" والعروض بالكامل من إخراج مخرجة العروض واستشاري الموضة غدير العجباني.

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