احذر: 8 أشياء تبدو رائعة لكنها تدمر صحتنا ببطء.. منها الجينز الضيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تسعى كل امرأة إلى الظهور بإطلالة أنيقة أمام الآخرين، لكن لا تزال هناك بعض الملابس والأحذية التي تشكل خطورة شديدة على صحتنا على المدى البعيد.

وفي إطار ذلك، نقدم لك الإكسسوارات والملابس والأحذية التي تجعلك تبدو رائعة وتشعرين بمزيد من الثقة، ولكنها تتسبب في مشاكل صحية، وفق ما أوضح موقع "برايت سايت".

- الأحذية المدببة

الأحذية المدببة من الأمام ضارة لقدميك مثل الأحذية ذات الكعب العالي، إذ لا تحتوي على مساحة كافية لأصابع قدميك التي يتم الضغط عليها في وضع غير طبيعي.

وأيضًا، يكون وزنك بالكامل على الجزء الأمامي، ما قد يسبب تلف الأعصاب بين أصابع القدم.

- أحذية أكبر مقاسا

في كثير من الأحيان، يرتدي المشاهير أحذية أكبر بمقاس أو اثنين ما لتجنب ألم الإصبع.

إذا لم يكن الحذاء ضيقًا، من الجيد ارتداء مثل هذه الأحذية مرة أو مرتين، لأن الأحذية الكبيرة تجعلنا نغير الطريقة التي نسير بها، فضلا عن أنها تجعلنا خائفون من أن نسقط، لذلك نضغط على أصابع قدمنا، ما يسبب مشاكل في القدمين والركبتين والظهر وحتى الرقبة.

- الأحذية البلاستيكية

في الوقت الحاضر قد تميل الكثير من الفتيات إلى ارتداء أحذية بلاستيكية شفافة، إنها تبدو رائعة، لكن من الأفضل عدم ارتدائها كثيرًا، وذلك لأن البلاستيك لا يسمح بتدوير الهواء، وقد يكون هناك فطريات وبكتيريا محاصرة بالداخل، كما تجعل قدميك تتعرق كثيرًا.

- الملابس الضيقة:

خطيرة أيضًا إذا ارتديتها لفترة طويلة جدًا، وفي كثير من الأحيان يمكن أن تساهم في تهيج الجلد وتؤدي إلى الالتهابات، نظرا لأنها لا تسمح للدم بالدوران بشكل جيد وقد تؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي.

- المجوهرات الثقيلة

تبدو الأقراط الكبيرة والثقيلة رائعة بالتأكيد، ولكن لها عيبًا واحدًا، فهناك دائمًا خطر إتلاف شحمة الأذن، كما أنها ثقيلة الوزن وتسحبها كثيرًا، ما قد يؤدي إلى الشيخوخة المبكرة.

- ملابس داخلية ضيقة

قد يكون خطرا عليك، فالمشكلة الأكثر شيوعًا التي يمكن أن تسببها الملابس الداخلية هي تهيج الجلد، والضغط على الأعصاب ما تسبب التنميل، إضافة إلى ضعف الدورة الدموية، وبالتالي تورم الساق.

- الجينز الضيق

يمكن أن تخلق مشاكل صحية، إذ تسبب الضغط على المعدة إلى ارتداد الحمض، وعند الجلوس قد تؤدي إلى آلام في الظهر بسبب الضغط على البطن.