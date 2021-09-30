أحمد سعد يكشف عن 3 عيوب في زوجته: «بتاكل كتير وحنجرتها تطفش بلد»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حل الفنان أحمد سعد وزوجته علياء بسيوني، ضيفين على الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة»، في أول ظهور إعلامي بعد إعلان زواجهما في شهر أغسطس الماضي.

وغلب على اللقاء الطابع الرومانسي، حيث داعب أحمد سعد زوجته، وأدى عددًا من أغانيه التي لاقت نجاحا كبيرًا مؤخرًا، كما تطرق الزوجان إلى بداية قصة الحب التي جمعتهما والخلافات التي حدثت بينهما، وسر عدم الإفصاح عن موعد عقد القران.

ودافعت علياء بسيوني عن زوجها، بسبب كثرة مشكلاته التي أثيرت جراء إنهاء زيجاته وعلاقاته العاطفية طوال السنوات الماضية، واعترف أحمد سعد بشعوره أنه ينخرط لأول مرة علاقة عاطفية بسبب اهتمامه بتفاصيل كثيرة لم يكن يهتم بها من قبل.

من جهته مازح أحمد سعد، زوجته وكشف عن بعض تفاصيل العلاقة العاطفية بينهما، و 3 عيوب، أكد أنه يتمنى أن تتغير في زوجته، معترفا في الوقت ذاته أنها غيرت حياته إلى الأفضل بعدما حولتها من العشوائية إلى التنظيم والترتيب.

اعترافات أحمد سعد بعيوب زوجته

في هذا التقرير نستعرض 3 عيوب اعترف أحمد سعد أن زوجته تعاني منها، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة:

بتاكل كتير

تحدث الفنان أحمد سعد بشكل مرح عن المشكلات التي حدثت بينه وبين زوجته علياء بسيوني، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي فيها هو «الجوع».

وقال سعد: «لازم أأكلها دايما، وعشان أراضيها لازم أديها سندويتش، وبعدها ممكن تتنازل عن أي حاجة، لكن مش أي حاجة، في مرة قالت لي عاوزين ناكل من كبدة الفلاح، قلت لها سندويتشين؟! قالت لي لأ ناكل وجبات».

ومازح زوجته،: «الألماظ بنشتريه مرة واحدة، لكن مع علياء لازم أجيب 5 وجبات في اليوم، كنت أجيب ألماظ أحسن، وكنت عايز آخد قرض من البنك عشان أأكلها بالقسط».

بتصرخ لما حاجة متعجبهاش

أكد أحمد سعد، أن زوجته شديدة الغيرة عليه، حيث إنها تحرص على متابعة حساباته عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتقرأ بسبب ذلك آلاف التعليقات يوميا.

وأضاف: «عندها أسلوب وحش في عرض الأمور، لو نزلت صورة على إنستجرام مش عاجباها تصوت وتطلب مني أحذفها، نفسي الأسلوب ده يتغير».

صوتها وحش

مازح أحمد سعد زوجته، واعترف أن صوتها ليس جميلا مثله،: «ده نشاز، وعليها حنجرة تطفش بلد، والله ما شفت أسوأ من الحنجرة دي، مكنتش عارف هعيش معاها في البيت ازاي، وداني هتنزف».