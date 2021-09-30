للرجال نصيب.. اعرف «روتين البشرة» واحذر رش العطور على الوجه

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

للرجال نصيب من «روتين» الحفاظ على البشرة، فهو أمر ليس حكرًا على النساء كما يعتقد البعض، ولا علاقة لها بالجمال فقط قدر الحفاظ على البشرة من الملوثات الخارجية، ونتيجة لهذه الاعتقادات يهمل الكثير من الرجال أمر الاعتناء ببشرتهم، فرغم أنها ليست برقة البشرة النسائية واستقبالها للمؤثرات الخارجية فإنها تحتاج إلى عناية مهمة نرصدها خلال هذا التقرير.

أنواع وطبيعة بشرة الرجال

تختلف بشرة الرجال عن السيدات بسبب الهرمونات حيث يزيد هرمون التستوستيرون، والاستروجين في النساء، وذلك يحدث اختلافًا بين بشرة الرجال والسيدات، فبشرة النساء تتميز بالنعومة على عكس بشرة الرجال التي وهبها الله بشرة سميكة، فتلك السمة تجعلهم أقل عرضًة للأتربة والعوامل الجوية المختلفة المؤثرة على البشرة، وكذلك يكثر شعر الوجه عند الرجال الذي يساعد أيضًا في حماية الوقاء الخارجي للوجه وفقًا لحديث الدكتورة «أغاريد الجمال» أستاذة الأمراض الجلدية، ورئيس المؤسسة العربية الافريقية للأمراض الجلدية، وعلاج الصدفة لـ«هن».

تضيف«الجمال» أن اللون الأبيض في الدول الأوربية أكثر تأثرًا وعرضة للأمراض الجلدية، فأنعم الله علينا ببشرة مناسبة للعوامل الجوية، فالبشرة تنقسم إلى 5 أنواع بدايةً من البشرة البيضاء، حتى الوصول لدرجة البشرة الأفريقية، فوهبنا البشرة المتوسطة رقم 3 حيث تندرج درجات البشرة من الفاتح حتى القمحي.

طبيعة البشرة من عادية، ودهنية أو جافة، تشير الطبيبة إلى أنها لا تختلف من رجل إلى امرأة، فكلاهما يحتاج الاهتمام، فيلزم على الرجل معرفة طبيعة بشرته، واستخدام كريمات مناسبة للترطيب، وإن كانت البشرة حساسة فعليه عدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر من 12 ظهرًا حتى 3 عصًرا، واستخدام واقي شمس، أما الرجال أصحاب البشرة الدهنية عليهم المحافظة على نظافتها باستمرار، واستخدام غسول مناسب.

أسباب تصبغات الوجه عند الرجال

وضحت الطبيبة عادة يفعلها الرجال دون العلم بالضرر الناتج، وتعد من أكثر المشاكل التي تتكرر في العيادة، مشكلة التبقعات أو التصبغات الجلدية، ويرجع السبب وراءها هو استخدام الرجال للمواد الكيمائية والعطور بشكل مباشر على البشرة، حيث تحدث حساسية الملامسة عند مواجهة الشمس فيؤدي لتبقعات بنية، وتصبغات جلدية تحول بلون بني.